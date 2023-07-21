消息称 OPPO Find N3 折叠屏手机尺寸增大，配备 50MP OIS 三主摄

IT之家 7 月 21 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日带来了 OPPO Find N3 折叠屏手机的最新消息，新机尺寸较上代增大，但依旧主打轻薄。

该博主透露，OPPO Find N3 在轻薄机身内塞下 4805mAh 大电池，搭载 5000 万像素 OIS 三摄，其中包括一颗潜望镜头。此外，该手机配备 120Hz 高刷新率显示屏，分辨率为 2268×2440p。

从多方消息来看，今年下半年各家折叠屏手机将迎来“扎堆”上市。除了已经发布的荣耀 Magic V2，三星 Galaxy Z Fold 5 和 Galaxy Z Flip 5 将于 7 月 26 日上市，有消息称小米 MIX Fold 3 将于下月亮相，预计 OPPO Find N3 也不会让大家等太久。

OPPO Find N2 ，下同

据IT之家此前报道，OPPO Find N2 发布于去年 12 月，该手机搭载骁龙 8 + 处理器，配备 7.1 英寸主屏以及 5.54 英寸副屏，两块屏幕均支持 120Hz 刷新率，支持自由悬停。

影像方面，这款产品搭载“OPPO | 哈苏手机影像系统”，后置 5000 万像素主摄、4800 万像素广角以及 3200 万像素长焦镜头，内外屏均前置 3200 万像素镜头。

续航方面，OPPO Find N2 配备了 4520mAh 电池，支持 67W 快充。

OPPO Find N2 上市价格：

12GB+256GB 7999 元

16GB+512GB 8999 元

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