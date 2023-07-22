英特尔初代酷睿 Ultra 移动处理器新爆料：10 月推出，L4 缓存可能被砍

IT之家 7 月 22 日消息，爆料人“Moore's Law Is Dead”今日放出了有关英特尔初代酷睿 Ultra 移动处理器 Meteor Lake 的更多消息。

该爆料人表示，初代酷睿 Ultra 移动处理器将在 3 个月内进入英特尔的 Production Release Qualification 程序，该程序后将很快进入推出阶段。该爆料人预测该系列处理器将在 10 月份推出，9 月份可能会纸面发布。

此外，爆料人称初代酷睿 Ultra 移动处理器可能将砍掉此前传闻的 Adamantine L4 缓存，或者说后期会有少数型号采用这种缓存。

据IT之家此前报道，爆料人“Moore's Law Is Dead”在 7 月初曝光了英特尔 Ultra 1 代酷睿处理器的型号规格信息。核显方面，英特尔将这款核显称为低功耗 GPU 的“新飞跃”，其采用了全新的低功耗图形 IP，比上代增加 33% 的图形核心，功耗和芯片面积效率优化，支持完整的 DX12 Ultimate API。

IT之家整理酷睿 Ultra 1 代处理器爆料规格如下：

7W 处理器为 1 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

9W 处理器为 2 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

15W 处理器为 4 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

28W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

45W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

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