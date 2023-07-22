模糊还是模糊美？运河中国影像大展之失焦感思考

最近大家应该有关注到“运河中国影像大展”的相关新闻，其中几幅入围作品让人不知道说什么好。

据作者说是想要表现“模糊美”，反正至少完成了三分之二吧，模糊是没问题的。或者添加这样一个标题能更有深度一些：《出门忘戴眼镜之我的 1000 度近视 + 散光》。

因失焦、抖动而得到的照片有时候确实可以产生一种朦胧感和模糊美，不过也需要结合场景、主题以合适的方式来展现，今天就来跟大家分享一下如何通过失焦来拍出意境与美感。

失焦，就是在拍摄时整个画面或者是画面中的主体处在景深外，从而呈现出的模糊状态，简而言之，就是对焦“不准确”所形成的画面模糊形态。

可以是部分失焦，也可以是全部画面失焦。

既然画面都模糊了，拍出来的照片岂不是废了？能好看吗？

失误形成的失焦可能不好看，不过如果我们在拍摄时刻意失焦，塑造出氛围感，也能让照片有不错的效果，因为失焦感也有自己独特的感觉：

1. 朦胧感

失焦最明显的表现就是画面模糊，线条不明显、颜色晕开，这就有点像雾天和雨天，虽然画面不够清晰，但是有一种特殊的朦朦胧胧的感觉，像是梦境。

如果我们想要拍摄朦胧感主题，可以试着利用失焦塑造这种感觉。

2. 明确画面主次

当画面中元素比较多时，主次分明、主体明确是很重要的，一般我们会将重要的元素拍清晰，而将次要的或无关的元素虚化，不过其实我们也可以反其道而行之，利用失焦来突出某种元素的存在。

如在一个人来人往的城市场景中，我们利用大光圈将镜头前的人物虚化，使其处于失焦状态，而将背后的人群、高楼大厦拍摄清晰，这样在看照片时我们反而会更容易注意到虚化的人物，因为虚实对比也会让我们注意到与周围存在区别的元素，并且失焦的人物还容易让我们联想到一种渺小无助的感觉，进而突出照片主题。

3. 塑造氛围感

若隐若现、朦朦胧胧本身就是一种很好的氛围感，如虚化的灯光、烛光等，很适合表现慵懒、随意的情绪感氛围。

我们在看电影时，也经常会观察到这种镜头：某个场景由模糊失焦状态到清晰或者由清晰到模糊，这就是一种情绪氛围的塑造。

如何利用好失焦，拍出有质感的照片呢？这里为大家推荐几种适合拍摄的主题：

1. 夜晚灯光

夜晚灯光处于失焦状态下会表现为一个个光斑，如果灯光密集且色彩多样的话，就会显得很浪漫，日落后的蓝调时刻很适合拍摄这种氛围感失焦照片，配合人像也能拍出情绪感照片。

2. 雨天、雾天

雨天、雾天自带朦胧感，如果我们想要强化这种氛围，可以结合失焦进行拍摄，我们可以聚焦某个有趣小物体，让场景的大部分处于虚化状态，这样可以很好地强化朦胧的氛围。

3. 风光人像

通常在拍摄风光人像时我们都会倾向于将人物拍清晰，或者将人物与风景都拍清晰，而如果我们想要追求一种人物渺小或者孤寂的氛围，可以试着将人物虚化，让其处于失焦状态，而将背景的风景拍清晰，这样拍出的照片也有很强的情绪感染力。

特别是在光线比较弱的傍晚、清晨、阴雨天气，这样拍出的照片很有浪漫的感觉。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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