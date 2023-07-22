1993 年五款年度 MD 游戏盘点

二十年前的游戏排行榜是什么样子的呢？

那会儿还是家用机天下，PC 游戏还没有大范围普及。玩家们能够了解到的游戏，都是在家用机平台上面。93 年，正是 PCE、MD 和 SFC 三雄并立的鼎盛之期，在这期间出现了大量影响后世的游戏，奠定了游戏行业未来几十年的发展。

早年那些有诚意的游戏，都被玩家们牢记于心，甚至在多年后被封为神作。

一直以来，《GAME 集中营》对世嘉的游戏推崇备至，几乎每一本杂志中都有大量相关游戏的记载。而超级任天堂虽然同样的火，但当年在国内持有率并不高，往往十个世嘉玩家中只有一台超级任天堂。因此杂志中的记载相对比较少。

今天，小编就来和大家一起回忆一下电软当年记载的“93 年年度 MD 游戏排行”。看看哪些游戏流芳百世，哪些游戏又泯然于众！

第一名：《火枪英雄》

往年的游戏排行榜，第一名的宝座都是 RPG 游戏的，但是在 93 年却被这款射击游戏拔得了头筹。估计让很多朋友都始料未及。

但要是你接触过财宝的相关游戏，就会发现这家游戏公司的伟大，每一款游戏都是能够流芳百世的佳作。而《火枪英雄》则是其中最具代表意义的游戏之一。

子弹组合是游戏中最大的亮点，而跳跃攻击则是游戏的核心操作。虽然是射击游戏，但是流程很长，而且故事比较完整（当年看不懂剧情，都是直接跳过）。

在九十年代初期，《火枪英雄》甚至在街机游戏厅中出现过，就是因为太过于经典被盗版商们强行移植到街机平台。也正是这个原因，即使没有接触过 MD 游戏的玩家，也有可能接触过这款游戏。

记得当年小编为了找这款游戏，曾经将所有的街机全都翻了一遍也没有找到。

直到很久之后才知道，游戏发行于 MD 平台，目前根本没有街机模拟器能玩到这款游戏。

第二名：《梦幻之星 IV》

九十年代初期，RPG 游戏非常受欢迎，而此时超任的《勇者斗恶龙》和《最终幻想》这两个超级 IP 已经占据 RPG 游戏半壁江山了。

MD 这边，由于机能的限制，前期的 RPG 游戏被 SFC 碾压。为了提升人气，世嘉不得不在《梦幻之星 3》时期进行革新，但最后以失败告终。

正当人们以为该系列止步于此的时候，93 年年底《梦幻之星》系列的巅峰之作 IV 应运而出，这款游戏直接决定着世嘉在 RPG 游戏领域中的生死。

最终《梦幻之星 IV》用实力告诉玩家，MD 也是 RPG 游戏玩家们的最佳选择。

《梦幻之星 IV》的出现，正是为了能够抗衡《勇者斗恶龙》和《最终幻想》。在当时来说，《梦幻之星 IV 千年纪的终结》的出现的确为世嘉挣回了不少 RPG 的人气，勉强打破了《勇者斗恶龙》和《最终幻想》的统治地位。

多年来《梦幻之星》一直紧跟在《勇者斗恶龙》《最终幻想》的后面。更是在后期推出了轰动一时的《梦幻之星 Online》。

第三名：《梦见馆物语》

有多少玩家和我一样，第一次看到这个名字，还以为是《梦见坡》。

《梦见馆物语》在当时来说，绝对是不可多得的佳作。剧情、画面、策划之类的奖项都是名列前茅，甚至直接拿到了最佳剧本奖第一名。

《梦见馆物语》绝对是当年营造氛围最强的游戏之一。

宣传主打“惊悚”。当你真的玩的时候就会发现，并没有什么值得恐怖的东西，但偏偏越玩越心惊胆战，那是来自内心深处的颤栗。

游戏的剧情倒是和《腐尸之屋》有几分相似，女主被一只蝴蝶迷惑进入了一栋奇怪的房子之中，而男主不放心也只能跟着进来。整个过程就是逃亡之旅。

第四名：《银星战机》

这款游戏可以说是世嘉 MD CD 最强飞行射击游戏，将主机的技能完全榨干了。

在九十年代初期，正是 3D 游戏比较火爆的年代。尽管此时的 3D 技术还不成熟，但却已经在很多游戏中得到了运用。在当时的玩家眼中 3D 游戏 = 高端。

《银星战机》的操作和手感堪称一绝，立体感非常强，要是如今世嘉将这款游戏画面重置，那绝对非常受欢迎。

第五名：《恐龙大战 2》

在杂志中记载的是《恐龙大战 2》，如今网上一般称之为《恐龙兄弟 2》。

玩家扮演造物主，在游戏中繁殖恐龙，并控制各种环境来保证恐龙的生长、繁殖。并对抗外星人制造出来的怪兽，最终成功守护了地球。

画风非常可爱的策略游戏，难度会随着关卡的增加越来越大，非常耐玩的一款游戏。甚至有不少小伙伴玩了几年都没有通关。

之后的排名分别是：

骑士传说、光明与黑暗、海豚冒险、音速小子、迷糊少女弓美、卡特琳特、大吟酿、阿拉丁、怒之铁拳 2、庆应游击队、胜利赛马、联盟足球、街霸 2PLUS、超级忍 Ⅱ、EX 机动战神、火箭骑士、MAD & MIGHT CD、NIGHT STRKLE、圣魔传说 3×3 EYES CD、幻影都市 (CD) 太阁立志传、三国志 Ⅲ、快打旋风 (CD)、元朝秘史 (CD)、忍者战士 (CD)、音速波子机、中东战争、信长野望、饿狼传说、亚克士 (CD)

不知道当年的你接触过哪些游戏呢？当然了，其中一些游戏的名字和我们熟悉的稍微有些不同。像是大吟酿，我们当年称之为《战斗玛利亚 2 大吟酿》

注：文中杂志图片引用于《GAME 集中营》

今天，我们再次回味这些杂志时，总有一些特殊的情感在里面。兴奋之余中夹带着一丝回味、一丝怀念。这种感觉犹如开启了“上帝视角”，让我们以过来人的眼光，来审视着九十年代人们对游戏的看法。跨越了数个时代的观点碰撞和精神交融。

“古今多少事，都付笑谈中”

游戏杂志，见证着一个时代的崛起，给我们留下了大量珍贵的资料，值得一点一点地深挖。感谢当年为游戏发展做出杰出贡献的各大杂志社。

对也好，错也好，在那个物质匮乏的年代带给我们快乐，这就已经足够了。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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