“掉血”后马斯克继续降价，特斯拉含泪赚了 190 亿

正洽谈将 FSD 授权某大型车企

作者｜在洲 曹婷婷

面对惨烈的价格战，马斯克也没有占到太多便宜。

最新财报出炉，特斯拉的毛利率降低至 18.2%，低于市场预期的 18.8%，这也是近三年来，最低的一次。

来源：特斯拉

但马老板不信邪，即便是利润降低，也要把价格战打到底。

“如果市场整体稳定，我认为价格也会稳定，如果它们不稳定，那么我们的价格就会更低。”

显然，为了把车卖出去，马斯克愿意牺牲利润抢占市场。在他看来，这么做非常有意义，因为“这会让特斯拉的估值大幅上涨”。

财报电话会议上，马斯克还透露了很多劲爆消息：

比如 FSD（完全自动驾驶）正在讨论和“某主机厂”授权；

今年产能虽然下降，但交付目标仍为 180 万辆；

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01 、营收涨毛利率降，Q3 产能或下降

第二季度，特斯拉营收为 249.27 亿美元，与去年同期的 169.34 亿美元相比，增加近 80 亿美元，同比大增 47%，这个数字较上一季度的 233.29 亿美元也有所增加。

在交付量上，特斯拉也迎来了新的纪录，第二季度特斯拉共交付了 46.61 万辆电动车，同比增长约 86%，共生产了 47.98 万辆，依然好于市场预期。

来源：特斯拉

不过马斯克也在财报电话会议上透露，由于一些季节性因素等扰动，预期三季度的产能会出现“轻微下降”。

第二季度，特斯拉净利润为 27.03 亿美元（折合人民币约 194 亿元），同比增长 20%，比市场预期的 23.9 亿美元高出不少，同时自由现金流为 10.1 亿美元，低于市场预期的 21.8 亿美元。

来源：特斯拉

亮眼的交付和营收背后，是低于市场预期的毛利率。

特斯拉第二季度的毛利率低至 18.2%，第一季度为 19.3%，这是近三年以来特斯拉的最低毛利率水平，营运利润率也跌至 9.62%，较去年和同期都有不同程度下降。

Wedbush 分析师 Dan Ives 预测，特斯拉的毛利率在未来几个季度有望回升，能够在 2024 年回到 20% 的水平。

特斯拉的支出也有大幅增加，第二季度，增加到了 21.34 亿美元，同比增长 21%。

截至发稿，特斯拉美股盘后跌 4%，报 279.61 / 股。

02、价格战还会继续打下去

毛利率之所以降低，主要是因为特斯拉在上半年不断下调价格。

在中美两大市场，特斯拉曾多次下调旗下主销车型 Model 3 和 Model Y 的售价，同时也出台了打折和积分奖励等促销政策。

大幅调低售价也对毛利率造成直接压力。路透社测算，第二季度，特斯拉不包括监管信贷的汽车毛利率从 Q1 的 19% 降至 18.1%。相比之下，一年前这一数字为 26%。

即便如此，在整体环境的压迫下，马斯克表示，价格战还会继续打下去。

“有时候似乎世界经济正在崩溃，但第二天又好像一切都正常了。我真不知道到底发生了什么，我们正处于动荡的时期。”

既然在动荡时期，就意味着特斯拉将会继续贯彻薄利多销的策略，降低售价来保证销量份额。

对于降价，马斯克曾多次表示，降价并不是恶意竞争，而是因为特斯拉产能升级，制造成本更变低，所以就不能继续卖原来的价格了，这是正常的市场价格调节。

当然，对于特斯拉不断调价，他还曾甩锅美联储，表示特斯拉的表现已经足够好，但我们不能控制美联储，这才是真正的问题所在。

03、FSD 已经在谈客户了

FSD 是马斯克最看重的资产，也是特斯拉能够持续打价格战的底气。

马斯克在财报会议上表示，特斯拉的自动驾驶软件，将会是资产价值变化最大的一个业务。在此之前，他甚至表示可以“零利润”卖车。

目前特斯拉车主使用 FSD Beta 版已经累计行驶 3.2 亿英里，对于 FSD 正式版何时发布的问题，马斯克没有正面回答，只是表示到今年年底，FSD 的开车水平，将会超过人类。

来源：特斯拉

早在 6 月初，马斯克就在推特表示，很愿意授权 Autopilot 或 FSD 给其他车企使用。在他看来，授权 FSD 就是开放充电标准一样简单。

如今 FSD 第一个潜在客户已经来了，马斯克透露，目前正洽谈将 FSD 技术授权给一家大型车企使用，不过他并没有透露具体哪家车企。

大家猜猜看，第一家中标 FSD 的就是那个品牌？

其实算一下，也没有太多选择，在美国本土，通用和福特两大车企，都在自研自动驾驶技术，所以大概率不会直接用特斯拉的 FSD。

04、关于 Cybertruck 和 4680

马斯克表示，Cybertruck 是第一辆有 4 扇门、超过 6 英尺货厢且可放入 20 英尺车库的卡车，使用了很多新技术，“特斯拉在 Cybertruck 的每一毫米上都下了功夫。”

目前得克萨斯州的超级工厂正对生产 Cybertruck 的设备进行安装，生产交付进度仍按计划进行，也就是说今年三季度末可以进行交付，明年开始正式量产。

来源：特斯拉

就在上周末，特斯拉的售辆 Cybertruck 在得州的超级工厂下线。但手里积压的订单也成为马斯克幸福的烦恼。

据海外特斯拉 Cybertruck 订单数据统计显示，截至 2023 年 6 月，该车的有效订单量已经突破了 187 万辆。

“Cybertruck 需求远超预期，甚至看不到头。”

今年 5 月的特斯拉 2023 年股东大会上，马斯克表示，Cybertruck 的年产量预计为 25 万至 50 万辆。这也意味着，特斯拉要满产约 4 年才能满足现有 Cybertruck 需求。

来源：特斯拉

在电池方面，特斯拉高管在电话会议中表示，特斯拉目前的重点是提升产量，电池成本已经降低了 25%。得州工厂的 4680 产量也增加了 80%。当 Cybertruck 规模化时，特斯拉预计其 4680 计划将达到相当不错的水平。

言下之意，Cybertruck 标配 4680 电池。

对于下一代平台，特斯拉方面表示，其下一代平台仍在继续“取得进展”。

05、Dojo 本月生产，下半年要交付 92 万辆新车

马斯克表示，在 2024 年底之前，将为其所谓的“Dojo 项目”投资超过 10 亿美元。

这台内部超级计算机正被设计用于处理大量数据，包括来自特斯拉汽车的视频，这些数据是创建自动驾驶软件所必须的条件。

来源：特斯拉

按计划，本月 Dojo 计算机将开始生产。特斯拉表示，使用自己设计的 Dojo 硬件可以满足庞大的神经网络训练需求，神经网络训练能力越强，特斯拉自动驾驶团队就有更大机会迭代出新的版本方案。

目前特斯拉已经生产出 10 台 Optimus 机器人，有希望明年进工厂做一些简单的工作。

谈及明年的计划，特斯拉仍然预期全年汽车产量为 180 万辆。这意味着，特斯拉下半年要交付 92 万辆汽车才能实现目标。

此外，特斯拉还提到，上海超级工厂已近满负荷运行了几个月，预计每周产量不会有太大增长，上海工厂仍是主要出口中心。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：在洲 曹婷婷

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