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壹号本 OnexPlayer 掌机飞行家 F1 即将上市，搭载 AMD 锐龙 7 7840U

2023/7/24 10:36:08 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 24 日消息，OnexPlayer 壹号掌机官方宣布，飞行家 F1 即将上市，采用 7 英寸窄边框屏幕，搭载 AMD 锐龙 7 7840U 处理器。暂未公布售价。

图源 OnexPlayer 壹号掌机微博（下同）

IT之家附配置介绍：

飞行家 F1 配备 7 英寸 1080P LCD 屏，支持 120Hz 高刷、100% sRGB 色域、400nit 峰值亮度、315ppi，重量 580g搭载 AMD 锐龙 7 7840U 处理器 + AMD Radeon 780M 核显，CPU 最大睿频 5.1GHz，存储规格为 16/32GB LPDDR5X+2TB PCIe4.0

飞行家 F1 采用液态轴承风扇 + 双侧纯铝鳍片 + 3 根纯铜管，风扇转速 4700RPM；内置 12450mAh，支持 48Wh / 65Wh 氮化镓快充适配器；配有 2 个 USB-C 4.0、USB-A 3.2、3.5mm 音频接口，TF 卡口，支持蓝牙 5.2、双线性震动马达、WIFI6，更有霍尔电竞摇杆、扳机键和 ALPS 肩键

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关键词：掌机飞行家F1

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