微软改进 Win11 开始菜单的推荐功能，提升实用价值

IT之家 7 月 24 日消息，微软最初在 Windows 11 的原始版本（21H2）开始菜单中增加了一个推荐功能，旨在帮助用户发现更多的系统功能和应用。但是，这个功能并没有得到所有用户的喜爱，有些人甚至想要把其移除。

IT之家注意到，微软此前已经对推荐功能进行了多次调整，试图找到一个既有用又不过分干扰用户的平衡点，同时也试图通过促销和广告推动用户更多地了解该操作系统提供的功能。有段时间微软甚至想把推荐功能改名为“为你推荐（For You）”，可能是想吸引更多的普通用户，让他们觉得更亲切。

然而，这并没有改变一些用户对推荐功能的反感。他们不喜欢在开始菜单中看到一些无关的网页或广告，认为这是对他们的强制推送。在网上关于如何移除开始菜单中的推荐内容的问题很常见，这说明有不少用户对这个功能不满意。

但是，微软并没有放弃推荐功能，而是继续在开发者频道中进行实验。最近，Windows 爱好者 PhantomOcean3 发现了该功能一个新的改进。当用户用鼠标悬停在一个最近创建的文件上时，会弹出一个窗口，显示文件的详细信息，比如位置和创建日期。这使得该功能似乎更有实用价值，也更能得到用户尤其是发烧友的认可。

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