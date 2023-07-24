中国市场实现两位数增长，飞利浦上调全年营收预期

IT之家 7 月 24 日消息，荷兰科技公司飞利浦今日宣布小幅提高其全年营收预期，原因是供应链改善、中国市场需求持续扩大。飞利浦表示，预计年度销售额的增长将达到中个位数，高于此前低个位数的预期。

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飞利浦目前专注于医疗技术领域，该集团此前报告二季度（4-6 月）调整后的息税及摊销前利润 (EBITA) 为 4.53 亿欧元（IT之家备注：当前约 36.29 亿元人民币），高于外界预期的 3.94 亿欧元（当前约 31.56 亿元人民币）。

去年 10 月上任的飞利浦现任 CEO 罗伊・雅各布斯（Roy Jacobs）在接受彭博社采访时表示，中国市场的两位数增长和此前 10000 人规模的大裁员提振了公司销售和利润。

自 2021 年 6 月宣布召回数百万个用于治疗睡眠呼吸暂停的呼吸器以来，飞利浦一直在努力应对全球召回的影响，并拨出 5.75 亿欧元（当前约 46.06 亿元人民币）用于与声称因使用这些设备而遭受经济损失的患者进行诉讼。罗伊也表示，处理该事件仍是飞利浦目前的首要任务。

尽管二季度盈利超出预期，但飞利浦的订单数同比下降了 8%，这也导致其股价在阿姆斯特丹交易所下跌 7.7%，创去年 10 月以来最大跌幅。

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