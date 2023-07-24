消息称华为麒麟芯片将回归，但并非旗舰级别

IT之家 7 月 24 日消息，博主数码闲聊站发布微博，麒麟芯片回归，从该条微博下面的博主回复内容可以得知，此次的麒麟芯片确实为手机端芯片，但不是旗舰平台，并且芯片良品率正处于爬坡阶段。

目前华为最新款手机分别是华为Mate50系列和华为P60系列，均搭载高通骁龙 8+ 4G 处理器，由于众所周知的原因新款机型并不支持 5G 网络。

如果想要购买搭载华为麒麟芯片的手机仅能选择旧款，IT之家此前曾报道了华为多次上架旧款搭载麒麟芯片的手机，包括华为 Mate X2、华为 Mate 40 Pro 等等。

目前华为最新的麒麟处理器为麒麟 9000，分别在华为 Mate 40 Pro、华为 Mate X2 以及华为 P50 Pro 手机上搭载，而这三款手机的发布时间分别为 2020 年 10 月、2021 年 2 月以及 2022 年 3 月。

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