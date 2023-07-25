苹果 watchOS 10 全新股票应用初步上手

IT之家 7 月 25 日消息，苹果在即将到来的 watchOS 10 系统中，重新设计了包括天气、主界面、地图、信息、世界时钟等大量 Apple Watch 原生应用程序，其中也包括股票（Stocks）应用。

watchOS 9 系统中的股票应用只配有一个简单的深色主题 UI，且只能显示当日股价动态信息。

IT之家注：watchOS 10 目前正处于 Beta 阶段，如果 Apple Watch 升级之后，无法降级到 watchOS 9。

以下是 watchOS 10 股票应用中的外观：

以下是 watchOS 10 股票应用中股价信息情况，如果股票上涨，整个股票背景会变为绿色：

你可以快速地从 d / m / y 视图中向上或向下滑动或滚动你的股票，这是当股票下跌时红色 UI 的样子：

您可以直接从 Apple Watch 将股票添加到您的关注列表，方法是滑动到列表视图的底部，然后轻按 + 图标：

你的股票观察列表会在 Apple Watch 和 iPhone 之间同步。因此，从任何一个添加的任何内容都将显示在两个设备上。watchOS 10 和 iOS 17 中的股票应用程序继续使用雅虎的数据。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。