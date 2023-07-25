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中国联通前董事长王金城因病逝世，享年 87 岁

2023/7/25 16:41:52 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 25 日消息，据中国联通微信公众号今日下午消息，2023 年 7 月 23 日中午，王金城同志因病在北京去世，享年 87 岁。

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IT之家附王金城生平事迹如下：

  • 1962 年毕业于北京工业学院 （现北京理工大学）无线电系

  • 先后历任曾任长虹机器厂厂长，绵阳市第一任市长，中国电子工业总公司副总经理，电子工业部军工总监职位

  • 1998 年任中国联通董事长、党组书记

  • 1999 年任中国电子信息产业集团公司董事长、总经理、党组书记

  • 2001 年起任中国雷达协会理事长

中国联通官方称，王金城任中国联通董事长期间，大力推进网络建设、干部队伍建设工作，为中国联通上市做了大量的前期准备工作，奠定了坚实的基础。王金城为人直爽坦诚、团结同志，在公司内部享有很高的声望，推动了多项重点工作落地做实：

  • 1998 年 10 月，联通 GSM 用户数突破 100 万，GSM 网络初具规模；

  • 1999 年，中国联通进行第一次重组：

  • 1999 年 4 月，电信长城 CDMA 并入中国联通

  • 1999 年 5 月 20 日，国信寻呼公司并入中国联通

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关键词：中国联通王金城

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