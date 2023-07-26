特斯拉 V4 超充桩功率可达 350kW，侧面配备显示屏、刷卡感应区

IT之家 7 月 26 日消息，根据特斯拉在英国提交的斯温顿超充站规划文件，其 V4 超充桩功率确认为 350kW，同时证实桩身侧面将配备显示屏、刷卡感应区等功能。

特斯拉 V4 超级充电桩采用了全新的造型设计，而且提供了更长的充电线缆（长达 290 厘米），目的是方便给第三方电动车充电。

相比于 V3 超级充电桩，V4 超级充电桩的充电效率提高了 40%。另外，V4 充电桩内置有 CCS，最大充电功率可达 350kW。如果以峰值功率计算，只需充电 5 分钟就能为特斯拉电动车提升 168 公里的续航里程。

值得一提的是，特斯拉上周在英国古德伍德速度节上展示了全新的 V4 超级充电桩，看起来科技感满满。

Tesla Owners UK 在 V4 超级充电桩上发现了信用卡读卡器，以及用于显示金额等信息的支付屏幕，暗示未来 V4 超级充电桩将支持信用卡支付。

IT之家注：特斯拉车主想要使用超级充电桩网络，需要通过其应用才能激活使用，当前 V2 和 V3 充电桩均未配备任何信用卡读卡器。

而伴随着特斯拉逐渐向非特斯拉车主开放其充电网络，引入信用卡支付方案，可以进一步提升充电网络普及。

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