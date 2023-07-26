OPPO Find N3 折叠屏手机通过 NBTC 认证，消息称预计今年 8 月上市

IT之家 7 月 26 日消息，OPPO Find N3 新款折叠屏手机现已通过 NBTC 认证，型号为 CPH2499。据推特博主 @ Abhishek Yadav 爆料，这款新机预计于今年 8 月上市。

从多方消息来看，今年下半年各家折叠屏手机将迎来“扎堆”上市。除了已经发布的荣耀 Magic V2，三星 Galaxy Z Fold 5 和 Galaxy Z Flip 5 将于今晚正式上市，博主 @数码闲聊站 爆料称小米 MIX Fold 3 将于下月亮相。从发布的时间段来看，OPPO Find N3 折叠屏将于以上新品进行激烈竞争。

NBTC 认证截图图源

OPPO Find N 折叠屏自上市以来，凭借差异化机身尺寸以及产品定位取得不错的口碑，并于去年 12 月推出迭代机型 OPPO Find N2。

据IT之家此前报道，这款产品搭载了该手机搭载骁龙 8 + 处理器，配备 7.1 英寸主屏以及 5.54 英寸副屏，两块屏幕均支持 120Hz 刷新率，支持自由悬停。此外，该手机配备了 4520mAh 电池，支持 67W 快充。

OPPO Find N2，图源 OPPO 官网

影像方面，这款产品搭载“OPPO | 哈苏手机影像系统”，后置 5000 万像素主摄、4800 万像素广角以及 3200 万像素长焦镜头，内外屏均前置 3200 万像素镜头。

目前，OPPO 官方暂未公布 OPPO Find N3 折叠屏的产品信息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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