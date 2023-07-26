微软和谷歌的人工智能困局：为赚钱需先多花钱

7 月 26 日消息，有朝一日，人工智能有望为微软和 Alphabet 等科技巨头带来巨大回报，但这些公司表示，在收益开始显现之前，需要进行更深入的投资。

微软表示，随着建设新的数据中心以支持人工智能服务，成本大幅上升。购买来自英伟达等公司的芯片用于数据中心将使资本支出继续增加。

分析人士指出，微软在人工智能领域的成本主要涉及两个方面：一是开发自己的产品，例如即将推出的每月 30 美元的 Copilot AI 助手；二是用于协助那些希望利用微软 Azure 云计算服务开发人工智能产品的企业。

微软高管们表示，该服务将从明年上半年开始创造大部分收入。

市场研究公司 Creative Strategies 首席执行官兼首席分析师本・巴加林 (Ben Bajarin) 表示：“他们正在购买大量的 H100 芯片。” H100 是英伟达用于人工智能的旗舰芯片。

巴加林补充说，“如果不是这个季度，那就是下个季度，你可能会在亚马逊上看到类似的情况，因为这两家公司都是目前市面上绝大多数人用于训练人工智能系统的云计算平台。”

然而，Alphabet 在控制成本方面做得不错，尽管时间不会太长。即将担任总裁和首席投资官的 Alphabet 首席财务官鲁思・波拉特 (Ruth Porat) 表示，数据中心建设推迟是导致第二季度资本支出低于预期的原因。

市场咨询公司 Third Bridge 的全球科技媒体和电信行业负责人斯科特・凯斯勒 (Scott Kessler) 表示：“就人工智能而言，谷歌在过去十年投资的 2000 多亿美元，但用户和投资者并不完全认可。”

分析师们认为，谷歌的优势在于拥有自家的定制芯片张量处理器单元 (Tensor Processor Unit，TPU），它可用于处理人工智能任务，有助于降低成本。

大西洋证券分析师詹姆斯・科德威尔（James Cordwell）表示，微软可能会“大量购买英伟达芯片，因为微软没有自家的替代芯片”。

但谷歌也承认，除了使用自家芯片外，还将从其他公司购买芯片。波拉特表示，这些支出可能对利润和增长产生拖累。

深水资产管理公司 (Deepwater Asset Management) 管理合伙人吉恩・蒙斯特（Gene Munster）表示：“微软和谷歌对于拐点的信息是一致的，但微软的投资者希望看到更多。”

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