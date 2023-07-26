超稀有苹果运动鞋拍卖，起拍价 5 万美元

IT之家 7 月 26 日消息，苹果公司的一双超级稀有的运动鞋现在正在拍卖，起拍价为 5 万美元（IT之家备注：当前约 35.7 万元人民币）。

这双鞋由拍卖行苏富比拍卖，名为 Omega Sports Apple Computer Sneakers，采用白色皮革鞋面，鞋舌和鞋带旁边有彩虹色的苹果 Logo，后跟还有一个气垫口。这双鞋的尺寸是男士美国尺码 10.5 号，还附赠了一双红色的替换鞋带。

据 BBC News 报道，1986 年苹果公司推出了“苹果系列”商品和服装，当时这些商品和服装都印有彩虹色的标志和 Macintosh 电脑的图案，供消费者购买。但这双鞋并不是公开发售的，而是在 1990 年代中期的一次全国销售会议上作为一次性赠品送给了苹果员工。因此，这双鞋从未面向公众出售过，苏富比称这双鞋是“非常稀有”，在二手市场上非常抢手。

虽然这双鞋被称为“全新未拆封”，但由于年代久远，它们还是有一些瑕疵，比如中底、胶水部分发黄、鞋头有轻微痕迹等。

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