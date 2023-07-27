我国专精特新“小巨人”企业数量已达 1.2 万家，其中制造业企业超 1 万家

IT之家 7 月 27 日消息，据工业和信息化部新闻宣传中心官方公众号 @工信微报 今日消息，2023 年全国专精特新中小企业发展大会于 7 月 26 日在浙江杭州举行。截至目前，中国已累计培育专精特新“小巨人”企业 1.2 万余家，专精特新中小企业超 9.8 万家，创新型中小企业达 21.5 万家。

行业分布方面，这 1.2 万家企业当中，制造业企业超过 1 万家。超四成“小巨人”企业聚集在新材料、新一代信息技术、新能源及智能网联汽车领域，超六成深耕工业基础领域。

创新能力方面，这批“小巨人”企业拥有超过 20 万项发明专利，户均发明专利约为 17 项。同时，这批企业作为主要起草单位，制订、修订标准总计 4 万个，户均超 3 个。配套能力方面，“小巨人”企业普遍与大企业建立了良好合作关系，超九成为国内外知名大企业配套。

IT之家注：“专精特新”企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的企业，“小巨人”企业是中小企业群体中的优秀代表。

“小巨人”企业评选要经过 3 项分类指标、6 项必备指标等评价要求，包括专业化程度、创新能力、经济效益、经营管理以及聚焦制造强国网络强国等方面。

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