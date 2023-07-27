帕斯亚游戏《学园构想家》今日发售，Steam 国区首周 52.2 元

IT之家 7 月 27 日消息，《学园构想家》是一款由帕斯亚游戏开发并发行的校园建造模拟游戏，今日正式发售。

本作国区定价 58 元，首周九折 52.2 元。截至IT之家发稿，这款游戏在 Steam 好评率达 98%。

配置需求方面，这款游戏最低要求英特尔 i3-2100 处理器、8GB 内存、GTX 760 显卡，推荐 i5 -7500 或 AMD Ryzen 5 5600X 处理器、16GB 内存、GTX 1060 显卡。

关于这款游戏

游戏简介：在 3D low poly 卡通中二的校园模拟经营游戏《学园构想家》中，玩家将扮演一名校长，负责建造，管理和经营自己的学校。

这并不是一个传统的校园舞台，除了学园建设和师生管理两个核心玩法相辅相成以外，校长还可以自由探索学校的发展方向，是成为精英式填鸭学园，还是自由的“素质”学园，都由玩家来做主。

学生都有自己的兴趣爱好与课余活动，校长也因此而会面临诸多挑战！学校声望排名，学生们的衣、食、行的诉求，考试成果的压力，甚至神秘的黑恶势力等等…… 各种潜在的威胁都会让校长秃头！在守护学园的同时也请好好护发吧！

建设您的学园

玩家可以利用游戏中准备好的超过 50 款设施，和超过 600 种家具，来自由定义自己想要的学园风格。

您不仅可以横向扩建区域，还可以纵向扩建多层建筑，满足更大或者更“奇怪”的发展需求，甚至建造一些“匪夷所思”的建筑。

定制您的师生

玩家可以自由招募师生，安排进行填鸭式教育，当然也可以进行针对性培养。玩家还可以让教师不断进修以适应更多的岗位，可以为学生编排特色课程。不同的课程会对学习质量产生影响，甚至可能会影响到学生的心情。当然学生最终是需要面临考试的压力的，而考试结果将引领学生走上各种各样的人生道路。

面临学园烦扰

玩家在游戏中的各种选择，都会在游戏内有实际的反馈。比如如果厕所不够，学生会焦躁不安，甚至出现随地大小便等影响环境卫生的行为；食堂不够，学生们会喊饿，满意度会下降，但食堂太大食物太多，而学生们则可能会长胖；课程设置太紧密，学习压力大，学生们就会开始戴眼镜之类的。

校长们甚至可能会发现，部分学生会身藏违禁品；一些比较顽皮的学生，会恶作剧整蛊同学，甚至翻墙逃课、校园霸凌等。玩家需要在游戏中及时去处理各类实时突发事件。

丰富校园生活

学生们会有很丰富的互动行为，他们会堆雪人，放风筝，跳舞等等。。他们也会从一开始的陌生人，变为同学，慢慢熟悉彼此，成为好朋友。甚至有的学生之间还会出现青涩的“好感”，如曾经的每个玩家玩家一样。

作为玩家的校长们，可以在建设完成之后，化身第三人称的模式，实时走进自己的校园，去观察师生们的生活。当然你也可以生硬地去阻止他们的一些行为，因为你是校长。。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。