赌博类应用引发诉讼风波，苹果、Meta、谷歌被视为“博彩公司”

IT之家 7 月 27 日消息，美国一名法官裁定，苹果、Meta、谷歌等科技巨头在其应用商店允许赌博类应用上架的做法，相当于从赌博中牟利，可以被视为“博彩公司（bookie，赌注登记人）”。但这一判决的界限非常模糊，甚至连法官本人都邀请这些公司提出上诉。

苹果在其应用商店允许赌博类应用上架的做法，多次被指控促进或从中获利，仅在 2021 年就引发了两起诉讼。而在 2022 年 2 月，美国地区法官爱德华・J・达维拉裁定，通信规范法第 230 条款并不能保护这些公司免受声称它们实际上是博彩公司的指控。

然而，达维拉法官将此案描述为“特殊情况”，其中“理性的人可能对结果有不同的看法”。他邀请苹果、Meta 和谷歌立即提出上诉，以便“推进这一诉讼并避免不必要的诉讼”。

据路透社报道，这三家公司现已接受邀请，并分别就这些指控提出了所谓的交叉上诉。谷歌的上诉文件没有使用“bookie”这个词，而其他两家公司则使用了。

不过，这三家公司都认为达维拉法官错误地解释了一个关键的先例，并都声称如果这一错误不在上诉中得到纠正，影响将是巨大的。苹果的律师称，对其业务的影响将是“无限的”，因为这一判决将要求其监控每个应用中每笔应用内支付的使用情况 —— 而且还要跨越多个有着不同法律和要求的国家。“这远远超出了监控的范围，”苹果的上诉文件说。

据IT之家了解，这些上诉文件只是一个漫长上诉过程的开始，预计直到 2023 年 12 月才能结束。

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