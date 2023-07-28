218.71 公里 / 小时，Formula E 刷新室内赛道车速纪录

IT之家 7 月 28 日消息，Formula E 近日在伦敦 ExCeL 中心创造了新的室内汽车最高速度纪录，达到了 218.71 公里 / 小时 （135.9 英里 / 小时），打破了保时捷 Taycan 在 2021 年创造的 102.7 英里 / 小时纪录。

近日在英国伦敦举办了 2022-23 赛季 ABB 国际汽联世界电动方程式锦标赛的收官之战，日产 Formula E 携改装的 Gen 3 汽车出战，取消了所有的限制，内部将其称为“GENBETA”项目。

此次伦敦站比赛在 ExCel 国际会展中心（ExCeL London）的室内、室外进行双赛道比赛，赛道全长 2.09 公里。

室外部分围绕皇家维多利亚码头（Royal Victoria Dock）附近的公路和泰晤士码头而建，室内部分则穿行伦敦展览中心。

在短暂的加速之后，Gen 3 汽车需要先以 25 英里 / 小时的速度过弯，然后在 0.176 英里（IT之家注：283 米，929 英尺）的直道上加速，到达本次比赛的终点 / 起点。

在这条不到四分之一英里的直道上，Gen 3 汽车车速从每小时 25 英里加速到 135.9 英里，一级方程式赛车手杰克・休斯（Jake Hughes）创造了这项纪录。

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