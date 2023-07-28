联发科二季度净利润环比下滑 5.4%，预计三季度营收环比增长 4%-11%

IT之家 7 月 28 日消息，联发科今日公布二季度财报，二季度营收为 981.35 亿新台币（IT之家备注：当前约 224.73 亿元人民币），环比增长 2.6%，归母净利润 159.65 亿新台币（当前约 36.56 亿元人民币），环比下降 5.4%。

▲ 图源 联发科官网

联发科 CEO 蔡力行预计，三季度公司营收有望重回 1000 亿大关，达 1021 亿-1089 亿新台币（当前约 233.81 亿- 249.38 亿元人民币），环比增长 4%-11%。

蔡力行表示，二季度营收和毛利率都达到公司目标的中间值之上，包括手机、智能设备和电源管理芯片在内的三大产品线业绩同步增长。

蔡力行称，上半年半导体产业受到全球需求疲弱的影响，库存消化周期延长。最近联发科观察到主要客户的库存水位已逐渐降至相对正常的水准，客户需求也显示出一定程度的稳定。

蔡力行强调，由于全球消费电子终端市场需求依然疲软，客户仍然谨慎管理库存，不过预计下半年业务有望逐步改善。

对于三季度业绩，蔡力行指出，智能手机、联网芯片和电源管理芯片营收表现有望改善，将减缓智能电视和其他消费产品下滑的影响。在市场循环周期中，联发科将持续在市占率、营收以及盈利之间取得平衡。

针对与英伟达的合作，蔡力行表示，通过结合英伟达在软件和 AI 云端的实力，联发科将进一步强化在未来汽车软件领域的竞争力。因汽车产业导入周期较长，预计 2026 年开始才将有较显著的营收贡献。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。