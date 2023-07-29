漫威新剧《洛基》第二季发布海报，10 月 6 日 Disney + 开播

IT之家 7 月 29 日消息，漫威新剧《洛基》第二季发布海报，将于 10 月 6 日上线流媒体 Disney+，该剧共 6 集，采用周播的形式，每周上线一集。

IT之家从演员表了解到，《洛基》第二季由贾斯汀・本森、艾伦・穆尔黑德（《月光骑士》）执导，“洛基”汤姆・希德勒斯顿、“女洛基”索菲娅・迪・马蒂诺、“莫比乌斯”欧文・威尔逊、“伦斯莱尔法官”古古・姆巴塔-劳等回归主演。

剧情简介：

《洛基》第二季在令人震惊的前作结局之后开始，洛基发现正处在争夺 TVA 灵魂的战斗中。洛基和莫比乌斯、猎人 B-15 以及一堆新角色和回归的老角色一起，在一个不断扩张并且越来越危险的多元宇宙中航行，寻找希尔维、伦斯蕾尔法官、分钟小姐以及自由意志和光荣目标背后的真相。

值得一提的是，《洛基》第一季于 2021 年 6 月 9 日在 Disney + 播出，故事发生在《复仇者联盟 4》美队和钢铁侠等人穿越到 2012 年导致洛基偷走宇宙魔方之后。

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