好评如潮，《武装原型》游戏 8 月 8 日将推出重磅更新《Forever》

IT之家 7 月 29 日消息，《武装原型》（Broforce）是一款由 Free Lives 开发、Devolver Digital 发行的游戏，于 2015 年 10 月 15 日发行，目前在 Steam 页面上累计收到 42871 条玩家评价，综合评价为“好评如潮”。

开发商宣布《武装原型》重磅更新《Broforce Forever》将于 8 月 8 日登陆 PS4、任天堂 Switch 游戏主机以及 PC 平台，后续会通过 Xbox Game Pass 登陆 Xbox 平台。

《Broforce Forever》更新将新增 6 个“超级爱国兄弟”（ultra patriotic bros）组合，IT之家在此附上清单如下：

Xebro Warrior Princess，90 年代电视剧女主角

Broffy the Vampire Slayer

Bro Gummer，灵感来自《Tremors》

Seth Brondle，灵感来自《The Fly》

Demolition Bro，灵感来自《Demolition Man》的 John Spartan

Desperabro，灵感来自《Robert Rodriguez》中的

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