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首页 > 游戏之家>游戏快报

好评如潮，《武装原型》游戏 8 月 8 日将推出重磅更新《Forever》

2023/7/29 8:38:56 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 29 日消息，《武装原型》（Broforce）是一款由 Free Lives 开发、Devolver Digital 发行的游戏，于 2015 年 10 月 15 日发行，目前在 Steam 页面上累计收到 42871 条玩家评价，综合评价为“好评如潮”。

开发商宣布《武装原型》重磅更新《Broforce Forever》将于 8 月 8 日登陆 PS4、任天堂 Switch 游戏主机以及 PC 平台，后续会通过 Xbox Game Pass 登陆 Xbox 平台。

《Broforce Forever》更新将新增 6 个“超级爱国兄弟”（ultra patriotic bros）组合，IT之家在此附上清单如下：

  • Xebro Warrior Princess，90 年代电视剧女主角

  • Broffy the Vampire Slayer

  • Bro Gummer，灵感来自《Tremors》

  • Seth Brondle，灵感来自《The Fly》

  • Demolition Bro，灵感来自《Demolition Man》的 John Spartan

  • Desperabro，灵感来自《Robert Rodriguez》中的

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关键词：游戏

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