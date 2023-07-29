作为半导体代工（Foundry）领域的“扛把子”，台积电一直都享有“不惧半导体下行周期”的称号，随着半导体行情日益疲软，终于寒风也在台积电身上撕开一道口子。

付斌丨作者

李拓丨编辑

1、扶不起来的市场

早在 2023Q1，台积电就预告了本季的下滑，那么 2023Q2 成绩如何？

7 月 20 日台积电发布的二季度财报显示，Q2 营收同比下滑 10%，环比下滑 5.5%（以美元计算，同比下滑 13.7%，环比下滑 6.2%）；净利润同比下滑 23.3%，环比下滑 12.2%（以美元计算，同比下滑 26.5%，环比下滑 12.9%）。

台积电 2023Q2 营收情况表 [1]

数据更难看了，但有意思的是，这个成绩已经好于市场预期。

事实上，台积电的全面下滑早有端倪，2023Q1 台积电虽然营收利润均同比增长，但出现环比大降的问题。[2]

纵览 2022Q2~2023Q3 台积电各业务占比率情况，高性能计算（HPC）与智能手机（SmartPhone）业务对台积电业绩影响最大，占比保持稳定，合计占比长期接近 80%；其次是物联网（IoT），占比在 8%~10% 浮动；剩余则由汽车（Automotive）、数字消费电子（DCE）等驱动业绩增长。

台积电 2022Q2~2023Q2 各业务占比情况 [1]~[5]，制图丨果壳硬科技

而从台积电 2022Q2~2023Q2 各业务增长率来看，自 2022Q4 半导体周期下行影响渐深，手机、物联网业务持续下滑，数码消费电子 2022Q4 当季便出现 23% 的下滑，随后逐渐升温；2023 年高性能计算也受到市场影响而出现下滑，但在生成式 AI 爆火带动高性能器件需求拉升下，市场略有起色；汽车市场虽然有所下降，当仍然保持较高的市场量。

台积电 2022Q2~2023Q2 各业务增长率（QoQ）[1]~[5]，制图丨果壳硬科技

2022Q2~2023Q2，台积电制程工艺出货量占比保持稳定。其中 5nm 对台积电愈发重要，占比逐渐稳定在 30% 左右，作为世界前列的代工厂，先进工艺的重要性愈加凸显；7nm 作为稳定收入来源，占比保持在 20% 以上；16nm 呈现缓慢下降趋势；28nm~65nm 及以上工艺收入稳定，代表着主流工艺产品在市场依然会有一席之地，包括功率半导体、光通信芯片、MCU 等产品。

2022Q2~2023Q2 台积电制程工艺出货量占比情况 [1]~[5]，制表丨果壳硬科技

从产能利用率上来看，2023Q2 依旧表现出颓势，5nm 和 7nm 工艺收入总体略有下降，2022Q3~Q4 的风光不再。要知道，5nm、7nm 这样的顶级制程包括高性能计算、高端汽车芯片、高端手机芯片、CPU、GPU、DPU 等产品，照理来说，先进制程不缺买家，但下游市场需求不振，整个产业链上的任何玩家都不可能脱身。

2023Q2 台积电 7nm 和 5nm 收入情况 [1]

2、寒气中寻找暖意

对于下半年，台积电依然较为悲观。

法说会上，台积电预计 2023Q3 销售额可达 167 亿美元~175 亿美元，毛利率可达 51.5％~53.5％，略低于市场预估值 53.6％，营业利润率 38％~40％，也低于市场预估的 41.3％[6]。不止如此，对于全年，台积电也给出下降 10% 的预期（以美元计算），此前原本预估是 1%~6%。[7]

虽然台积电并未下修今年全年的资本支出，仍然维持在 320 亿美元~360 亿美元，但台积电将在未来几年不断下降其资本开支。[7]

而在此次，台积电也罕见地大幅度调整了全球晶圆的生产计划：

美国亚利桑那州工厂的生产计划将从 2024 年推迟至 2025 年；

日本工厂将于 2024 年投产；

正在评估在德国建设一座晶圆厂；

正按计划在南京扩充 28nm 制程产能。

最近一段时间内，行业的 AI 狂欢还在上演，许多人都看好产业链上的算力芯片、功率半导体、光通信芯片的前景。但很可惜，AI 并没有成为救世主。

法说会上，台积电表示已将 AI 计入资本支出和长期销售前景中，虽然未来 AI 能够带来大约 50% 的增长，但目前台积电无法完全满足客户对于 AI 的需求，同时 AI 也难以抵消宏观经济疲软导致的终端市场需求乏力。[7]

未来，台积电可能会更加仰赖先进制程：

2023 年资本支出中，先进制程技术将占总额的 70%~80%，成熟特殊技术占 10%~20%，剩余分配给高级封装、测试以及其它项目；

先进封装是竞争先进算力的关键，迄今为止，强有力的竞争对手诸如三星、英特尔都在大力发展封装技术，而台积电将会增加将近一倍的先进封装能力；

3nm 出货量规模会比 5nm / 7nm 更大，虽然可能收入占比并不会很高，下半年 3nm 产能增加和电力成本上升会是巨大挑战；

2nm 芯片有望在 2025 年实现量产，目前客户对于 2nm 在高性能计算和手机上的应用非常感兴趣。

今年以来，越来越多的企业和机构认为半导体触底在即，下行周期或将在年底或明年年初结束，但世界经济的未来仍然是谜，加之下游需求并未有明显回暖迹象，或许半导体下行不会立刻刹车。

对于 2023 年半导体产业的未来，台积电依然保持此前的预估，即除存储业务以外，全球全年半导体营收预估减少 4～6%；晶圆代工产业则更加惨淡，由衰退 7～9% 下修至 14～16%。[8]

现阶段，市场的寒气无疑将继续产生连锁反应。早在 2023Q1，就有媒体表示，台积电营收、价格、产能利用率的滑坡影响将会传递至上游设备厂商 [9]，2023Q2 的下行依旧会为产业链带来更多负反馈。

References：

[1] 台积电官网：2023 Second Quarter Earnings Conference.2023.7.20.https://investor.tsmc.com/ english / encrypt / files / encrypt_file / qr / phase4_reports / 2023-07/744c606bd151c81b4cb675512a8f1ab9993c1160/2Q23Presentation%28E%29_WoG.pdf

[2] 台积电官网：2023 First Quarter Earnings Conference.2023.4.20.https://investor.tsmc.com/ english / encrypt / files / encrypt_file / reports / 2023-04/8647f0e714162975c5740e709c0990a326c3bbb7/1Q23Presentation%28E%29.pdf

[3] 台积电官网：2022 Second Quarter Earnings Conference.2022.7.14.https://investor.tsmc.com/ english / encrypt / files / encrypt_file / reports / 2022-07/543ddc8ea483d7767592012bc4b9727e70b09a1b / 2Q22Presentation%28E%29.pdf

[4] 台积电官网：2022 Third Quarter Earnings Conference.2022.10.13.https://investor.tsmc.com/ english / encrypt / files / encrypt_file / reports / 2022-10 / f5dc70ecc11508db51dffaf9d165c232cc76dcf2/3Q22Presentation%28E%29.pdf

[5] 台积电官网：2022 Fourth Quarter Earnings Conference.2023.1.12.https://investor.tsmc.com/ english / encrypt / files / encrypt_file / reports / 2023-01/92c560bc8693eb0e57efc21d3b6b162dad8afafe / 4Q22Presentation%28E%29.pdf

[6] IT之家：台积电预计第三季度销售额低于市场预期，3 纳米量产初期将致毛利率微降.2023.7.20.https://www.ithome.com/ 0/707/036.htm

[7] 财联社：半导体寒冬不相信 AI：台积电 Q3 财测不及预期 全年收入指引下调.2023.7.20.https://www.cls.cn/ detail / 1410175

[8] 问芯 Voice：台积电不演了，二度下修全年展望，营收衰退幅度扩大.2023.7.20.https://mp.weixin.qq.com/s/0Lem0FUFUCFHBX6PHO-uHw

[9] 国际电子商情：从台积电财报，看 2023 年半导体行业.2023.5.17.https://www.esmchina.com/ news / 10358.html

本文来自微信公众号：果壳硬科技 （ID：guokr233），作者：付斌

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