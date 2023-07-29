上半年我国电竞产业整体收入 759.93 亿元，环比增长 11.74%

IT之家 7 月 29 日消息，2023 全球电竞大会昨日在上海举办，中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君在大会上对外发布《2023 年 1-6 月中国电子竞技产业报告》，并对报告进行详细解读。

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张毅君表示，今年 1-6 月，我国电竞产业整体收入 759.93 亿元，同比下降 0.66%，环比增长 11.74%，回暖趋势已肉眼可见。在收入构成中，电竞产品占比 84.84%；内容直播占比 12.03%。赛事、俱乐部以及其他收入占比分别为 1.35%、1.09% 和 0.68%。数据分析表明，电竞内容直播收入下滑为上半年整体收入下降的主因。

今年 1-6 月我国电竞产品收入 644.76 亿元，同比增长 1.20%。头部产品收入稳中有升，新品收入升势明显。直播、赛事、俱乐部及其他收入合计 115.17 亿元，同比下降 9.92%。数据表明，目前电竞产业仍处于恢复期，但可以预期，其潜力将于核心赛事与重点赛事集中举办的下半年逐步得以释放。

在主要电竞产品中，射击类占比 26.8%；多人在线战术竞技类占比 14.6%；体育竞技类占比 9.8%。按平台区分，移动产品占比 51.2%，客户端产品占比 35.4%，两者兼具产品占比 9.8%，网页产品占比为 3.6%。

IT之家从游戏工委官方公众号获悉，今年 1-6 月，省级以上由职业选手参与的非表演类赛事共计 70 余项，数量同比有所增长。赛事举办形式也多从线上转为线下，其中 51% 的赛事已全程采取线下举办，27% 赛事则采用线上与线下结合方式，另有 22% 的赛事仍维持线上举办。

今年 1-6 月，我国电竞线下赛事举办城市集中分布于东部和南部沿海地区，上海、成都和苏州居于前三位。其中上海占比 32.3%，成都和苏州分别占比 9.2% 和 6.2%。

电竞出海方面，今年 1-6 月，我国电竞产业继续拓展海外市场，在东南亚等地区举办的赛事影响在逐年扩大，部分赛事在印尼、越南等国家已成为当地最受欢迎的电竞赛事之一，头部赛事的单场观赛人数峰值甚至超过 420 万人次。国产电竞产品还成功入选了东南亚运动会的正式比赛项目。

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