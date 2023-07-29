《遗迹 2》Steam 峰值在线人数逼近 10 万，开发商表示将全力修复游戏 BUG

IT之家 7 月 29 日消息，动作冒险游戏《遗迹 2》已于 7 月 26 日发售。尽管此前开发商 Gunfire Games 声称 PC 版是围绕分辨率拉伸（upscaling）技术（DLSS、FSR 等）设计，导致玩家批评不断，但从实际数据来看，《遗迹 2》在上线后还是赢得了玩家们的认可。

▲ 图源 SteamDB

截至目前，《遗迹 2》的 Steam 峰值在线人数已经逼近 10 万人，并达到了 4 年前的前作《遗迹：灰烬重生》峰值人数的 2 倍。

▲ 图源 Steam

不过，《遗迹 2》上线后仍然 Bug 不断，这也影响到了玩家们的游戏体验。Gunfire Games 近日发布声明，称开发团队正在修复《遗迹 2》中的错误和问题，到目前为止，他们已经解决了部分卡进度的问题。

Gunfire Games 在声明中表示：“我们知道遇到错误和 Bug 让人很有挫败感，可能会影响玩家对游戏的热情。我们非常重视这些问题，正在全力以赴尽快找出原因并解决这些问题。”

Gunfire Games 表示工作室将在接下来一段时间内努力提供修复补丁，包括提高整体性能表现、解决系统崩溃和 Bug，并解决其它卡进度和物品缺失等严重问题。

IT之家此前报道，《遗迹 2》已登陆 PC、PS5 和 Xbox Series X|S 平台。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。孤军奋战，或者与两名朋友合作，探索未知的深处，阻止邪恶摧毁现实世界。若想取得成功，玩家必须依靠自己和团队的力量，完成最艰巨的挑战，让人类免于灭绝的命运。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。