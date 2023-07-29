如何成为 Galgame 圈大佬？腾讯：收购 KEY 社

本文来自微信公众号：情报姬 （ID：paperji），作者：流年如墨

“呐呐，你知道吗，英雄联盟和 CLANNAD 是同一个公司的游戏哦。”

“腾讯不曾进军 Gal 行业就已经在 Gal 界有所建树。”

“很喜欢 KEY 厨的一句话，‘啊？’”

近日，日本游戏发行公司 Visual Art's（旗下拥有 KEY 社等品牌）在各社交平台的官方账号上发布了一条重要通知。

通知的前半段是十分正常的公司人员调换：年事已高的原社长马场隆博决定隐退，将社长移植交由丘野塔也接任，自己隐居幕后当个顾问。

而后半段就非常出人预料了：同时，Visual Art's 为了公司的存续，将把股权转让至腾讯旗下，作为腾讯的子公司争取更大的成长。

这意味着什么？

意味着 Visual Art's、KEY 社、KEY 社过往的所有作品，从今往后就要跟着腾讯姓了......

这事的离谱程度，你乍看可能还感受不出来。在日本 GAL 业界大名鼎鼎的 KEY，以及“世界第一企业”的腾讯，这两家公司，能凑在一起，违和感不亚于王母娘娘夸小美人鱼长得俊俏。

当然，所谓“世界第一企业”这个称呼不是咱们说的，而是 KEY 社社长马场隆博在今天的博客里自己说的：

接触二次元的时间、也就是“二龄”够长的朋友，应该不会对 KEY 社这个名字陌生。

素有“地表最强催泪弹”之称的 KEY 社，在创立至今的 20 多年中推出过大量优质的视觉小说游戏、也就是大家常说的 Galgame 以及动画作品。

其中就有我们耳熟能详的《Clannad》、《Air》、《Angel Beats!》...... 这几部作品在“有什么推荐的神作”之类的话题中向来高频率登场，属于就算没看过也绝对听说过。

而这些作品也有着一些共同特征。比如说很刀，比如说很催泪，比如说结局很让人意难平……

可能有人就要问了，你这腾讯平日里做网游做手游的，咋想到去收购 Visual Art's 这家靠收割玩家眼泪出名的公司，画风对不上啊？

对此，Visual Art's 的（前）社长马场隆博老爷子也在自家的官方网站发布了一封博客，讲了讲这场收购相关的故事。

文章开头，老爷子先给自己挽了下尊，表示这次转让完全是自己心力不足而公司内没合适的运营人才所致，绝不是自家公司经营不善，干不下去了。

为此，他还特别强调了一句，在大伙的努力下，公司过去六个月的收入达到了近三十三年来的最高值，是实打实的“绝好调”。

（你猜，为什么过去六个月居然干碎了整个 33 年的收入呢？）

尽管公司运营情况在近一年唐突转良，但老爷子年已 63 岁，不管出于精力还是健康的考虑都没法高强度工作了。为了让这家由自己百分百控股的不至于分崩离析，他不得不早做打算。

继承人？很遗憾，马场家族内部没有合适的人选。

靠上市分散股权，稳定住公司的运营？但 KEY 内部一直以来轻松安逸的工作氛围，让上市也成了短时间内难以达成的目标。

于是乎，他只剩下了一个还算不错的选择 —— 抱大腿。

是的，将自己的股权全权转让给一家稳定靠谱的上市母公司。

而在一番挑选后，他们也将目光投向了这家“全球第一的娱乐游戏公司（再次强调，该描述仅代表马场隆博本人看法）”

（他甚至还贴出了腾讯运营、入股的不少作品）

在博客的后半部分，马场老爷子爆吹自家历代作品，并且以标题一次，每段话末尾一次，总计三次的频率高强度表达着“麻枝准很厉害”的感谢。

（就连全文开头都有句麻枝准牛逼，真爱粉了）

而且，我们能看见麻枝准本人，也对收购作出了不娇柔不做作的、极为直白的表态：

“能被收购，也多亏了咱的《红烧天堂》吧？”

而马场隆博也回应道“那可不是嘛~”。

《红烧天堂》，也就是《Heaven burns red》（官译绯染天空），是在去年 2 月份推出的，由麻枝准负责编制的剧情向手游。由于其高质量的剧本，这款游戏一经推出就让此前数次失手的麻枝准“打赢复活赛”再度封神，并在去年拿下了日本 Google Play Best of 2022 最佳遊戏，如今也是 KEY 社的主要收入来源之一了。

换句话说，他们做了二十年 GAL 的商业成绩，已经快被只做了一年的手游完全盖过去了.....GAL 药丸，确信。

是的。尽管我们尚且不明白收购的细则，但从麻枝准和马场隆博嘴里的话就能看出，腾讯还真不是因为你们什么四大催泪弹什么春夏秋冬等这些老掉牙的 galgame 情情事事才收购 KEY 的 ——

《绯染天空》这款手游的经济表现，才是腾讯真正看重的东西。

文章最后，马场隆博也大致聊了下对未来的展望，给粉丝们拍胸板保证他们会推出更多更好的作品，让大伙不要担心被收购之后的变动。

当然，由于国内玩家素来对腾讯有着不太友好的刻板印象，在这系列消息传出后，对这项收购、对 KEY 社未来唱衰的声音也纷沓而至。

先是给 KEY 社各大作品 P 上这个腾讯手游腌入味的标志性登录界面，让一股腾子的味道扑面而来。

又是给把知名女主古河渚搬进腾讯游戏，让她充当哄骗玩家氪金的看板娘。

又或者是给过世的她添加一个充值 648 立刻复活的选项...... 收集光玉？人民币就是光玉！

（缺德，太缺德了）

当然，这环节里为大家贡献地狱笑话乐子的，也不仅是这些黑腾讯逼氪的笑话。

在攻击腾讯的言论中，也不时会出现一些自爆达人，像下面这位老哥开口就是一句“快进到玩 Gal 还要花钱”，把向来支持正版的 Gal 玩家们整不明白了。

而腾讯收购 KEY 社带来的版权变更，也让国内的一片“灰色领域”有了被清算的可能 —— 以跨国维权困难为倚仗盗用 KEY 社旗下人物形象的游戏们，可能要被“南山必胜客”一一敲门问候了。

而还在国内玩家们争论这场收购对 KEY 社来说到底好不好时，枕社的老朋友 SCA 自，已经忍不住连发三条推文，哦不对，X 文，来表达自己的羡慕之情。

“也请购买我们公司，让我退休吧！”

“母公司是腾讯，也太厉害了。”

“记得马场社长说过，退休了就会在家里亲自做饭开派对，一定要开啊，我还等着蹭饭呢......”

看起来，这些做 Gal 的厂商日子似乎不是很称心如意啊。

如你所见，咱们现在虽然每年都还能看到数十部新 GAL 的诞生，但整体来说，GAL 业界的情况用惨不忍睹来形容丝毫不过分。

从马场隆博的整篇博客里，我们都能读出他们那快溢出纸面的快活气息 —— 他们是真的乐到炸了。

而旁边可怜兮兮的 SCA 自，新作《樱之刻》不久前还在和柚子社的《天使骚骚》争夺山中大王 —— 他们不是猴子，腾讯也不是那只不在家的老虎 —— 而是填平山头的核弹。在腾讯的大手面前，他们这些 GAL 圈内斗，规模真的就和婴儿换尿布一样微不足道。

要知道，一直在 GAL 界稳坐各大店铺销量榜首的柚子社，也只不过是一个规模不到 10 人的超迷你团队（老数据）。而发展方向相对多元的 KEY 母司 Visual Art's，也仅仅拥有不到 70 名员工。就算整个 GAL 界结合所有力量大吵大闹，在腾讯这种体量的企业面前，也形同过家家。

因此你能够理解为什么马场隆博的整篇博客全都是绷不住的“（笑）”，快活的气息为何跃然纸面，因为腾讯伸手，别说对 KEY 了，就算对整个 GAL 界而言，都是字面意义上的“机械降神”。也难怪 SCA 自绷不住。

但很可惜，纵观整个 GAL 界，硬要选一家接受恩施，也唯独只有 KEY 确实拥有这个资格和实力。一方面 KEY 已经转型全年龄很多年，作品更适合无障碍地国际化；另一方面，红烧天堂就在那。只不过，不知道这样的案例，会不会促使整个 GAL 业界倾向于 ALL IN 手游，试图复刻 HBR 的商业光辉引起中国富哥的注意，从而实现赎身。

（隔壁柚子的全年龄战略，前景并不明朗）

而且，如果收购顺利，严格意义上来说，KEY 社甚至是腾讯的第一家“二次元”子公司。

至于在成为腾讯的子公司后，Visual Art's 和 KEY 社能有怎样的变化，还需要时间来检验 —— 按照腾讯在国外一贯的天使投资人形象，大家也不必担心“KEY 社可能会变质，但绝不会倒闭”这样的事情。

当然，至于会不会出现什么“王者荣耀全新英雄立华奏”这种事情，那就不好说了......

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