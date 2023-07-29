昔日安卓之王 HTC，死得太可惜

前段时间，小雷和大家回顾了包括金立、天语、波导在内的怀旧手机品牌。这些品牌都曾代表着当时的手机发展趋势，但又都因为某种原因被迫惨淡离场，成为大家的回忆。比如我们上次说到的波导手机、从某种程度上看就是被自己高昂的营销费用所拖垮。

事实上，在智能手机品牌中，也有一个和波导非常相似的存在。在品牌成立之初，它几乎就是这个品类的代名词，巅峰时期也曾是大家提起安卓手机时，脑海中想到的第一个品牌。但由于脱离了消费者的真实使用场景，该品牌迅速被其他企业所超越，并在「强弩之末」阶段用高昂的宣发费用送走了自己。

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没错，我们今天要聊的就是曾经 Android 手机的代表：HTC。

代工厂逆袭记

说到 HTC 不得不提一个只有老一辈玩家才记得的名字 —— 多普达。根据资料，多普达是一个台湾移动通信设备品牌，成立于 2002 年。多普达在早期主要以代工的形式为其他品牌生产移动通信设备，如智能手机和掌上电脑。然而就像每一个代工厂的标准结局一样，多普达很快开始开发和推出自己的品牌产品，想要自立门户。

那么是谁帮多普达制造智能手机，并将其带入 Windows Mobile 智能手机领域的呢？没错，是 HTC。在 2006 年之前，HTC 实际上是多普达的代工厂商，负责生产多普达品牌的智能手机。

图片来源：多普达

然而，随着时间的推移，HTC 也开始决定在自己的品牌下推出智能手机。很快，HTC 逐渐减少了对多普达的代工生产，并将更多的资源投入到自己品牌产品的研发和制造中。在这种复杂的套娃关系下，曾经的多普达很快就被 HTC 所取代。但这些对 HTC 来说只是前菜，真正的品牌高光时刻还得等到 2008 年。

2008 年 10 月，在乔布斯发布第一代 iPhone 的 19 个月后，HTC 和运营商 T-Mobile 合作推出了真正意义上的 Android 手机 ——HTC Dream。中国玩家可能更熟悉它的开发代号 ——HTC G1。

图片来源：Michael Oryl

为什么要强调 Dream 是第一款真正意义上的 Android 手机？因为在 iPhone 发布之前，Google 就已经想进入智能手机市场，在多年研发后，他们也拿出过一台搭载 Android 系统的开发样机。

不过跟大家想的不一样，这款开发样机是一款采用全键盘设计的，主要面向按键交互的手机，跟大家认知中的 Android 手机完全不一样。但 iPhone 惊艳的触屏界面让 Android 工程师们意识到触屏交互才会是日后的主流，因此也放弃了这款「翻版黑莓」，并最终带来了具有划时代意义的 HTC Dream 手机。

Google 的「左右手」

在开启了 Google 的 Android 智能手机时代后，HTC 和 Android 这艘大船可以说深度捆绑。当时 Apple 凭借 iPhone 在智能手机市场如鱼得水、三星还在 Android 和 Tizen 之间举棋不定、诺基亚则尝试用自己换汤不换药的 Sybian 3 挽回最后的体面。此时 HTC 已经是摆在 Android 和 Google 面前最好的选择了。

也就在这几年里，HTC 成为了 Android 系统的代言人，HTC Magic、HTC Hero 等经典手机层出不穷。随后由 HTC 代工的 nexus one 更是再次强调了 HTC 与 Google 之间不同寻常的关系。

图片来源：Google

这对 HTC 来说自然是好事，毕竟成为 Android 系统的御用品牌可以极大地提高自己的知名度，可以在消费者心目中将自己和 Android 系统画等号。但对 Google 来说，和 HTC 合作却从一定程度上削弱了消费者对于 Android 系统、以及背后 Google 服务的认知。

再加上强势的 HTC Sense 界面已经从一定程度上威胁到了 Android 系统本身的发展，所以在 Android 2.3 系统发布时，Google 没有选择继续和 HTC 合作，反倒是找到了「弃暗投明」的三星，与其合作推出了 Nexus S 手机。

平心而论，在 HTC 和三星面前，Google 确实有一定程度上的资源倾斜。但不可否认的是，代工厂出身的 HTC 始终没能脱离代工厂「机海战术」的思维。

时间来到 2010 年，智能手机也迎来了百花齐放的时代，当然其中大部分蛋糕都被 HTC、苹果以及三星给拿走了。根据当时的数据统计在 2010 年 HTC 智能手机在全球出货量为 2460 万部，且在美国实现了在销售上对苹果和黑莓的超越。次年 HTC 销售量更是达到了惊人的 4300 多万部，并在全球手机市场排名第四，在安卓系统手机厂商中排名第一，市值达到 335 亿美元。同年王雪红以 68 亿美元的身家问鼎台湾首富。

图片来源：HTC

在智能手机市场站稳了脚跟的 HTC，毅然决然地加快了产品的研发速度，相比三星、苹果这些一年只有几台甚至只有一台产品的企业，HTC 拿出了如今不少手机厂商们都在效仿的机海战术，仅 2011 年一年，HTC 就发布了近 50 款产品，虽然其中大部分机型都是套娃机，但其中也包含不少类似 Incredible S、 Sensation、Raider 等经典机型。

对 HTC 来说，HTC Sense 标志性的主屏翻页时钟就是 HTC 的品牌名片。但对掌握着 HTC 命脉的 Google 来说，过于强势的 HTC 反倒喧宾夺主，抢走了 Android 的戏份。HTC 希望 Android 是它的名片，但掌管着 Android 的 Google，却希望 HTC、三星的品牌成为 Android 的品牌名片。

在这种冲突之下，HTC 成为了 Google「杀鸡儆猴」的最好道具。

更适合中国用户的 Android 手机

关于 HTC「被 Google 抛弃」的时间点，不同品牌有不同的说法。但在我看来，HTC「失宠」的关键节点在于 Android 系统和中国内地本地手机品牌开始合作。或者更具体地说，2011 年小米手机正式发布。

很多人不知道，MIUI 的诞生其实比小米手机本身还要早：当时的 MIUI 主要是为 HTC、三星、Moto 等其他品牌的手机拥有更强本地化服务的第三方 Android 系统。

此时的 HTC 已经离不开 HTC Sense，但过于复杂的 HTC Sense 其实也拖慢了 Android 手机的运行速度。要知道当时的 HTC Sense 甚至用手机中珍贵的图形资源，为自己的 Widget 小组件渲染切换屏幕时才能看到的「侧面」，这种表面功夫显然得不到中国消费者的认可。

图片来源：HTC

随着第一代小米手机横空出世，Android 手机也正式进入到了以三星为首的旗舰手机和以小米为首的性价比旗舰手机共同带领的「双轨制」时代：三星用 Exynos 和 AMOLED 搭建了 Android 阵营中旗舰手机应有的综合标准，而小米则用价格探索着 Android 手机的价格下限。

HTC？除了 HTC Sense 之外，HTC 什么都没有。

尽管此时的 HTC 还能用 HTC Sense 勉强找回场面，但在 Android 阵营中，其他品牌已经通过自己的产品树立了自己的品牌特性，比如三星就是高端手机的代表、Moto 走的就是商务路线、小米主打一个便宜又大碗。

但 HTC 手里什么牌都没有，迷茫的 HTC 除了机海战术外甚至拿不出有力的反击手段。在痛定思痛后，HTC 决定重金投入品牌宣发，让大家记住 HTC 这个牌子，先把品牌形象重新打出来。

只可惜这一记重拳差点把 HTC 自己「玩死」。

2013 年，HTC 重金签下了小罗伯特・唐尼（Robert John Downey Jr.），以 10 亿美元的预算举行了一系列「莫名其妙」的宣传活动。但很显然，HTC 面前的技术问题无法通过烧钱做广告来解决。两年合约期结束一到，这场被中国 HTC 用户戏称为「公费追星」的营销活动就这样不留痕迹地淡出了大家的视野，同时也成为了压垮 HTC 的最后一根稻草。

图片来源：HTC

面对已经变天的 Android 市场，HTC 早已无力回天。寄托着 HTC 所有期待的 HTC Sense 7 也因为一些复杂的内部原因，摇身一变成为所谓的「CosOS」并最终流产。而当 Google 用 Pixel 带走 HTC 手机团队最后的遗产后，HTC 其实已经踏上了品牌的终途末路。

2018 年的时候，HTC 的网上销售渠道直接被关闭。从这个时候开始，HTC 也慢慢地淡出了大家的视线。2022 年，HTC 手机在全球手机市场中的占有率已经低于 0.1％，跟当初 80% 的市场占有率比，更是令人无比唏嘘。

谁杀死了 HTC？

其实 HTC 的没落究根结底可以分为四个方面。首先，HTC 产品线高度单一但技术相对薄弱，一心想着跟苹果三星这些企业争夺中高端市场的份额，却忽视了利润虽低但份额极高的低端市场，一旦中高端市场出现问题，整体销售就会下滑。

其次，除了早期和 Android 系统捆绑销售外，HTC 从未树立过自己的品牌形象。它既没有像三星、苹果一样深入人心，也没有国产手机那样的高性价比，可以说 HTC 做了这么多年手机在消费者心中的形象一直很模糊。

最后是供应链问题：HTC 手机屏幕一直是三星提供，这意味着三星随时可通过限制屏幕供应的方式影响 HTC 的实际销量。实际上三星也确实干过这事，导致当年 HTC 产品线大乱。

图片来源：HTC

但真正判下 HTC 死刑的，其实是 HTC 长期以来的代工厂思维。

在 HTC 并不漫长的生命周期里，它从未去想过能从其他行业来提升自己的营收和品牌形象。三星一直在研发自己的系统和处理器，而且依旧是大部分手机厂商的供应商；Apple 以软硬件高度统一为荣，iTunes 和 App Store 所带来的超高利润让全世界的硬件厂商看着流口水；中国的手机厂商们则另辟蹊径，在智能家居方面的成就甚至超越了不少传统老牌企业。

但 HTC 什么都没有，由始至终，HTC 都还活在那个「为 Google 造好每一台手机」的幻想中，殊不知 Google 有一万种方式将 HTC 的手机团队「收编」，比如从某种意义上掏空了 HTC 手机业务的「Pixel 计划」。

代工厂主导了新战场

不过说 HTC 在手机之外一事无成其实也是不公平的。实际上在 2015 年，HTC 就已经将整个公司的重心转移到 VR 市场中，同年发布的 vive 虚拟头盔，以较高的完成度惊艳了不少人的目光。在经历了三年的发展后，2018 年那年 vive 在全球的销量达到了 20 万台，取得如此傲人成绩的 HTC，慢慢地开始发展 VR 的产业链。

此后连续几年，HTC 都以超过市场占有率 1/3 的优势保持在全球 VR 市场领先的地位，并且在 2021 年成功进入到全球 VR 领域前五巨头的位置，在 2022 年 HTC 的 VR 相关产品出货量已经超过了 6500 万台，算得上是目前 VR 领域中的龙头企业。

图片来源：HTC

但转战 VR 赛道的 HTC 就能安枕无忧吗？答案是否定的。我们先不说来自 Meta 和字节等同行的威胁，由于多年都找不到属于自己的爆点，VR 行业目前急需一个可以维持产品营销的互联网概念，比如元宇宙。但就像当初的手机业务一样，HTC 即使在 VR 行业都没能摆脱自己的「代工厂」思维，幻想着可以通过 VR 基建的方式稳住自己在元宇宙市场中的脚步。

但当其他元宇宙企业都开始主动设置 VR 产业「护城河」时，又有谁顾得上一穷二白的 HTC 呢？如果 HTC 再不求变，在元宇宙诞生的那一刻被新兴的软件品牌吃干抹净，很有可能会是 HTC 作为「代工厂」最后的结局。

本文来自微信公众号：雷科技 （ID：leitech），作者：雷科技数码 3C 组

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