到底什么是“5G 消息”

前几日，工信部在官网发布消息，公开征求对《关于加强端网协同助力 5G 消息规模发展的通知（征求意见稿）》的意见。

在通知中，工信部明确指出：新入网的手机，必须支持 5G 消息。同时，“鼓励有条件的手机生产企业，通过产品系统升级等方式，实现 5G 消息功能支持”。

由此，我们可以看出，国家对 5G 消息的支持力度是非常大的。

那么，问题来了。这个“5G 消息”，到底是什么来头呢？为什么官方要这么大力推进？

“5G 消息”，其实和 5G 并没有什么关系。它既不是 5G 特有的功能，也不是 5G 时代新开发出来的业务。它的真实身份，是 2008 年就已经诞生的 RCS 业务。

RCS，全称是 Rich Communication Suite，富媒体通讯套件。

什么是“富媒体（Rich Media）”？

传统电话只有语音，传统短信只有文本。而“富媒体”，包括文本、语音、图片、视频、动画、表情、位置等多种媒体形式。我们天天在用的微信，就是一种富媒体通信工具。

RCS，也被称为融合通信。

所谓“融合”，既可以理解为多种媒体形式融合，也可以理解为 IP 业务和传统电信网业务的融合。

█ RCS 的前世今生

在具体介绍 RCS 功能之前，我们还是先了解一下它的来历。

我们把时间拨回到 20 多年前。

当时，PC 互联网以惊人的速度发展壮大，给人类带来了前所未有的信息大爆炸。

尤其是 ICQ、MSN、OICQ（即 QQ）等即时通讯工具的出现，让人们见识到多媒体通讯的无限乐趣。

于是，人们想到，这么有趣的通讯方式，是不是可以移植到手机上？

互联网即时通讯工具的鼻祖 ——icq

3G 移动通信标准，就是在这样的背景下建立起来的（2000 年 5 月）。从 3G 起，手机的重点发展方向变成了数据业务，以满足人们日益增长的多媒体通信需求。

3G 向 4G 的发展过程中，负责牵头标准制定的 3GPP 组织，考虑到传统语音通话及短信业务也需要向多媒体演进。于是，在 2002 年的 3GPP Release 5 版本中正式提出了 IMS。

搞通信的读者一定对 IMS 这个词非常熟悉。前几年特别火的 VoLTE（Voice over LTE），就是基于 IMS 实现的。

IMS 的全称，叫做 IP 多媒体子系统（IP Multimedia Subsystem）。它包括了一系列不同的通信设备网元。

IMS 的网络结构和业务流程非常复杂。对于 IMS 的作用，我们可以这么理解 —— 它帮助 4G LTE 这个纯数据网络，实现对语音通话和短信的支持，并对它们进行强化（升级为多媒体形式）。

IMS 就是 4G LTE 网络的一个“插件”。

有了它，4G 才能打电话和发短信。

在 IMS 的基础上，才有了 VoLTE 和 RCS。

2007 年，RCS 由一小部分 GSMA（全球移动通信系统协会）成员提出，目的是为了运营商之间的多媒体消息互通。

2008 年 2 月，GSMA 正式成立 RCS 项目，并将其命名为“home”。此后，GSMA 发布了多个版本的 RCS、RCS-e（enhance，增强型）规范。

GSMA，可以理解为全球运营商协会，主要代表运营商利益

RCS 发布之后，得到了全球众多运营商的拥护。尤其是 2008 年 4G LTE 标准发布之后，RCS 成为运营商们建设 4G 的标配。

同样是 2008 年前后，iPhone 和安卓相继问世，移动通信进入智能机时代，移动互联网市场开始井喷。

2011 年左右，以 WhatsApp、LINE、Facebook Message 为代表的 OTT 通讯工具出现并迅速崛起，大量蚕食了传统运营商的语音、短信收入。

于是，海外运营商更加仰仗 RCS，希望借此与 OTT 软件进行竞争。当时 Vodafone、Orange、SKT、Verizon、O2 等海外知名运营商都推出了自己的 RCS 解决方案和品牌。

2016 年，为了进一步推动 RCS 的产品开发及全球部署，GSMA 推出了 RCS Universal Profile（通用配置文件，简称 UP，相当于是一个规范标准），并陆续更新了多个版本。目前最新的版本，就是 2019 年 10 月发布的 Version 2.4。

RCS 和 UP 的版本演进

我们回过头来看看 RCS 在国内的发展。

中国的 3G 和 4G 建设启动普遍晚于欧美日韩。3G 就不用说了，晚了 8 年。4G 是晚了 5 年。2013 年底，工信部才发放了 LTE 商用牌照。

作为 LTE 的积极建设者，中国移动在 2014 年 LTE 大规模建网的同时，就非常看重 IMS、VoLTE、RCS 的商业价值。

因为飞信的前车之鉴，中移已经充分意识到传统运营商正在出现管道化的趋势，利润空间将不断被积压，急需和 OTT 抢占流量入口，寻找新的业务增长点。

2015 年，就在国内 LTE 网络覆盖初具规模之后，中移大幅提前了国内各省 IMS 和 VoLTE 网络的建设进度，并积极推动广州研究院的 RCS 业务验证和测试。

随着 5G 的到来，情况又发生了不同。

为了给 5G 网络腾挪更多的频谱空间，运营商必须加速 2/3G 网络的退网。而依附在 2/3G 网络上的传统语音和短信业务，必须尽快迁移到 LTE 和 IMS 网络上。（国内 LTE 网络的成熟覆盖，IMS 的建设完成，使得 RCS 的推出具备了很好的时机。）

与此同时，面对 OTT 业务的持续打压，运营商也希望通过 RCS 进行最后一搏。于是，就有了这次“5G 消息”业务的联合发布。

之所以叫“5G 消息”，主要是希望借助 5G 的品牌，体现 RCS 业务和传统消息业务之间的代差。

█ RCS 的功能特点

接下来我们说说 RCS 的功能特点。关于这方面的内容，相信大家通过各大媒体报道已经有所了解。

中国移动在 2014 年曾经基于 RCS 提出了「三新」目标。这里面的三新，指的是新通话，新消息，以及新联系，分别指代了手机上的电话，短信，通讯录这三大入口。

“新通话”以 VoLTE 为核心，增强用户通话质量和体验；“新消息”无缝融合多种媒体和消息格式，无缝与传统短 / 彩信互通；“新联系”以真实手机号码为前提，构建全新的社交、公众信息服务入口。

其实，这已经很明确地给出了 RCS 的功能和定位。

从总体上来看，RCS 的应用场景分为两种，一种是个人用户与个人用户之间的消息交互，还有一种是企业用户与个人用户之间的消息交互。

针对场景 1，RCS 支持点对点消息，支持群发、群聊，支持语音、图片、视频多媒体消息，还支持发送位置、名片等，甚至还支持消息云备份和阅后即焚。

RCS 的个人用户聊天

这些功能和我们目前的微信都差不多，RCS 并没有体现出什么优势。考虑到用户习惯等原因，RCS 估计很难撬动微信的霸主地位，未来可能主要是处于一个辅助性的地位。

更受运营商及整个产业关注的，其实是场景 2。

2017 年，GSMA 在 UP2.0 规范中引入 MaaP，还发布了 MaaP 白皮书，明确提出了面向 A2P（Application to Person）行业消息的“RCS 商业富媒体消息（RCS Business Messaging）”，也就是我们所说的场景 2。

RCS 商业富媒体消息

MaaP，就是 Messaging as a Platform，消息即平台。

RCS 商业富媒体消息，为企业和个人用户之间提供消息交互接口，在图片和视频等基础上增加了交互能力，方便企业向用户输出个性化服务。

例如机票酒店预订查询、物流查询、网购订单查询等一系列轻应用功能，都可以通过 RCS 商业富媒体消息实现。

RCS 商业富媒体消息的价值在于，它为企业和用户提供了一条新通道。借助这条通道，企业可以触达用户。用户也可以触达服务。从某种意义上来说，它很像小程序、微信公众号（服务号），甚至电话客服中心。

为了实现 RCS 商业富媒体消息，运营商在自身网络上架设了 MaaP 能力增强开放平台和 Chatbot 聊天机器人。平台面向企业开放 API 接口，以提供服务。

架构大概是这样的：

RCS 有一些独特的优势。

首先第一点，它不需要单独安装第三方 APP，手机原生就可以支持。这大幅降低了用户使用门槛，也节约了推广成本。

每个人的手机，都少不了这三个图标

虽然目前大部分手机并不支持 5G 消息，但后续各大厂商对手机进行软件升级，支持 RCS UP 2.4 规范之后，都可以支持。即使你不是 5G 手机（但至少是 4G 手机），也可以支持。

第二个优势，就是 RCS 业务和手机号码直接关联，用户号码就是账号，无需注册。

这同样降低了用户使用业务的复杂度，不仅解决了身份认证问题，还打通了“平台孤岛”（无需在每个商户单独注册账号）。

手机号即账号，一号通用

第三个优势，是 RCS 牢牢掌握住了用户通信录这个社交金钥匙，无需添加好友，即刻就能建立社交网络。

尽管 RCS 拥有以上优势，但真正决定它能否走向成功的，并不是这些优势，而是它的生态和商业模式。

RCS 的产业链既包括运营商、设备商、终端厂商，也包括平台服务商、内容提供商等。

设备商和终端厂商还好说，关键是平台服务商和内容服务商。它们愿不愿意投入，平台和应用该如何开发，开发能不能获得回报，如何吸引商户，要不要收费，如何收费，商户愿不愿意买单，这些都是未知数。

如果生态不能做大做强，就无法孵化更多的 5G 消息应用场景，也就谈不上商业价值回报。

█ 结语

根据 GSMA 官网的数据，截止 2020 年 10 月，全球有 136 个运营商商用了 RCS。截止 2022 年 1 月，全球 RCS 业务月活用户 4.21 亿，支持设备超过 12 亿。

相信随着 5G 的普及，RCS 很快会成为大家手机的标配功能。

至于这项功能是否会获得成功，只能让时间来告诉我们答案了！

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君

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