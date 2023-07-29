中国移动斥资 4800 万采购的“卫星基站”，到底是个啥

近日，中国移动发布一个比较特别的采购公告，吸引了行业的关注。

根据公告，他们要采购的，是一种名叫“轻便一体式卫星基站”的设备。项目采购的总预算是 4800 万元（不含税），一共需要 200 套。折算下来，单套设备最高投标限价金额为 24 万元（不含税）。

卫星通信这两年很火。很多人就问：到底什么是“轻便一体式卫星基站”？它和普通基站又有什么区别呢？

今天这篇文章，小枣君就来给大家解答一下。

█ 什么是卫星基站

“轻便一体式卫星基站”，本质上还是基站。

但是，它和传统基站之间，存在一个重要区别 —— 它的回传方式（基站与核心网机房的数据连接），不是传统的光纤光缆或网线、微波，而是卫星。

卫星基站是两套通信系统的组合。

面向网络侧，它是和一颗卫星进行通信（卫星是一个中继）。面向用户侧，它是和很多普通手机进行通信，服务于公众用户。

█ 卫星基站的应用场景

卫星基站的优点显而易见。

它摆脱了空间束缚，减少了对地面传输网络的依赖，适用于光纤光缆无法到达的场景，以及发生地质灾害、地面传输网络出现损坏的场景。

尤其是这次采购的“轻便一体式卫星基站”，体积小，重量轻（大约 10kg 左右），适合单人背负，也可以车载，部署起来非常方便。

近期，国内地质灾害频繁。洪水、塌方、泥石流等，都可能导致传统基站损坏。

这时候，卫星基站作为应急通信的重要手段，就能够发挥很大的作用。有关部门可以通过它进行抢险救灾指挥、工作协调，普通百姓也可以通过它求救、报平安。

和传统的卫星便携站相比，卫星基站能服务更多的用户，普通手机就可以直接接入。

除了应急通信之外，这几年，国内运营商也将卫星基站用于远洋渔业、资源勘探、户外作业等特殊工作场景。

今年 2 月，在江苏南通，中国移动就投入使用了江苏首个卫星 5G 便携基站。

这个基站安装在渔政船上，为渔业安全生产、海上生命救援等提供通信保障，推动了海洋经济发展。

█ 卫星基站的技术分析

接下来，我们不妨深入研究一下，这次中移采购的卫星基站，到底对技术指标有什么样的要求。

首先，第一个疑问：这些一体化卫星基站，到底连接哪颗卫星？采用的是什么工作频段？

根据标书显示，投标产品“必须接受中国移动亚太 6D 高通量卫星关口站设备和网络统一管理和调配，可支持带宽共享和动态调整”；“必须提供由亚太 6D 高通量卫星操作者 —— 亚太卫星宽带通信 (深圳) 有限公司盖章确认的天线入网核准证或允许入网说明”。

这就意味着，使用的是亚太 6D 卫星。

亚太 6D 发射于 2020 年，是国内研制的首颗 Ku 频段全球高通量（High Throughout Satellite, HTS）宽带商业卫星，商用方案比较成熟。

有人可能会问，为什么没有连接“中星 26”？

“中星 26”高通量卫星今年才发射升空，目前好像还没有商用。

工作频段方面，根据标书描述，是 ——

上行：14000 MHz ~14500MHz；

下行：10700 MHz ~11700MHz，11700MHz~12750 MHz，均需支持；

第二个疑问：卫星基站和卫星之间，连接速率大概是多少？

在卫星连接速率上，标书要求，在晴天条件下，单站与关口站之间卫星传输速率不小于上行 8Mbps，下行 24Mbps。

前面提到了江苏南通的海上卫星基站案例。根据相关报道，那个卫星基站也是连的亚太 6D，可以达到 15Mbps 的上传速率，72Mbps 的下载速率。

标书还要求，投标产品中的便携式卫星天线，需支持基于 OPENAMIP 协议的自动对星功能（由天线控制系统自主控制天线电机，自动对准卫星）。到达应急现场后，卫星天线可以一键自动对星，无需人工干预。

我们再来看看卫星基站的基站收发能力。第三个疑问：采购的这批卫星基站，可以支持哪些移动通信频段，可以带多少用户？

对于投标产品，标书明确要求：采用一体化结构设计，包括卫星天线、Femto 基站、无线 WIFI、高通量调制解调器、BUC（上变频功率放大器）、LNB（低噪声下变频器）、电池，可以通过高通量卫星实现基站业务和 Wi-Fi 上网业务。

这个卫星基站，肯定没办法和传统的铁塔基站相比。它属于 Femto 基站，也就是“飞基站”、微微蜂窝基站。（关于 Femto 基站，可以看这里：链接）

它和一个小路由器的外型差不多，单基站的发射功率在 250mW 级别。

工作频段方面，只要求支持 FDD-LTE：Band3 频段（下行：1805~1880MHz，上行：1710~1785MHz 双天线）。

可以看出，这不是一个 5G 基站，而是一个 4G 基站，带宽能力要求并不高。

根据标书要求，投标产品必须支持 3GPP R9，支持至少 32 个业务并发用户和 96 个 RRC 连接态用户。

█ 结语

毫无疑问，这批轻便一体式卫星基站的采购目的，是用于应急通信。

在发生灾害的情况下，通过这些卫星基站，可以帮助现场快速恢复网络连接，提升救灾效率。一共采购 200 套，也不算多，应该能够满足正常的应急通信保障需求。

卫星通信的商业价值正在不断显现。未来，我们国家在这个领域还会有推进举措，包括发射更高带宽的高通量卫星，以及组建低轨道星链（本月 9 日，我国刚成功发射了卫星互联网技术试验卫星）。

作为空天一体化战略布局的重要组成部分，卫星通信的发展可期！

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君

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