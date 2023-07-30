在全世界都讲“多屏协同”的今天，苹果在想什么

在 Android 系统设备没有所谓的“生态”以前，苹果的“Hand off”一直都是所有安卓厂商所羡慕的能力。苹果通过系统的封闭性，让所有设备都可以通过 iCloud 和网络、蓝牙连接在一起，比如来电同步、相机续通、共用剪贴板等等。

正是因为这些小的不能再小的功能，让苹果多设备之间能够实现 1+1>2 的效果。

图源：Apple 官网

同样，因为苹果出色的多设备生态，iPad、Mac 等有了更多发挥的余地，让这些设备的销量一直都处于行业前列。尤其是 iPad，着实让安卓厂商眼红了好一阵子。

直到华为推出了多屏协同之后，情况才有所改变。

相较于苹果将每个设备之间做出隔离，安卓平台更多的是将设备融合在一起，比如在 PC 上打开手机镜像界面，并且电脑可以同步操作手机内容，文件也可以进行共享。再比如手机和 Pad 之间音画流转、网络、来电通知相互同步等。正是 Android 选择了这样一条道路，Android 平板、手机品牌的 PC 等等销量也在不断上升。

图源：华为官网

除了这些基础之外，华为 HarmonyOS 还推出了独特的“应用流转”等功能，总的来说，是让每个形态的设备都变成了一块屏幕，应用可以在任何一个屏幕上进行操作，而这也就是华为所说的：注意力在哪，服务就在哪。

除此之外，微软也下场做了互联应用：Phone Link 且内置在 Windows 11 中，用户可以直接在 Windows 11 中查看和使用手机安装的应用，将 App 以 PC 软件的形式存在于电脑内。

图源：微软

就是从这开始，Android 的协同生态超越了苹果，无论是便利性还是功能性，都强了一大截。虽然苹果也推出了 Mac 和 iPad 之间共享键鼠、文档互相接力等功能，但相较于 Android 的互通功能，还是有些杯水车薪。

那么一个新的问题出现了，在全世界都讲“协同”的今天，苹果到底是怎么想的？

图源：苹果官网

前段时间苹果更新了 MacOS 新系统的 Public 版本，也就是我们所说的公开测试版。相较于 Beta 版本，一些细节体验 Public 版要更稳定一些。所以，我也将手中的所有苹果设备都更新到了 Public 版本。

而在 MacOS Sonoma（MacOS 的新系统名字）中，我也看到了苹果对于协同的一些看法。

在 MacOS Sonoma 中，有一个不太起眼的功能，那就是小组件。在 MacOS Sonoma 中，我们可以将原本只能在右上角二级菜单中才能找到的小组件，直接放置在桌面当中。

图源：品玩 ByArsT

我们直接在桌面点击右键-编辑小组件，通过拖拽和点击加号，就能将小组件放置在桌面上。

图源：品玩 ByArsT

在这一界面中，我们可以自行选择放置时钟、日期、天气，甚至照片小组件，以此来丰富桌面内容，桌面文件也会对小组件进行避让。

当然，这一切的一切，在我看来都是表面，真正的重点是在细节处体现。

注意，当我们将 iPhone 和 Mac 连接到同一网络后，小组件菜单将会出现不一样的变化，那就是手机上的小组件也会出现在 Mac 当中。

图源：品玩 ByArsT

在小组件菜单中，右上角会标识该小组件来自哪个设备，如果像相册这种 Mac 和 iPhone 都有的应用，就会在右上角提示选择。不过目前还是处于公测阶段，左侧的应用列表还是有一定的 Bug，部分应用图标无法显示。

右侧会提示来自 iPhone 图源：品玩 ByArsT

同时也提供了选项 图源：品玩 ByArsT

在这一选项中，我们可以将部分手机 App 的小组件放置到桌面中，比如菜鸟小组件可以看到目前快递情况、飞猪等 App 可以看到下一次的行程安排、喝水计量组件可以看到今日的饮水量等等。

图源：品玩 ByArsT

值得一提的是，这些 App 都不能在电脑中打开，当我们点击后，会提示我们打开手机进行操。不过像提醒事项这种可以交互（点击）的小组件则可以正常操作。

Mac 不能打开手机软件 图源：品玩 ByArsT

但可以点击互动 图源：品玩 ByArsT

在小组件数据同步的延迟方面，经过实际测试，表现一般，中间需要一定的数据传输时间，偶尔会出现长时间无法同步的情况。不过由于目前还是测试版，具体表现还是要以正式版为主。

同步速度表现还可以 图源：品玩 ByArsT

至于像音乐小组件，表现就比较差了，切换歌曲之后很长时间都没有同步到 Mac 当中，过后好久才同步完成。因此可见，小组件不适合实时性的内容，只适合重要信息显示。

不过有一个比较疑惑的点是，我设置了一个翻页时钟小组件，即便是我的手机与电脑断开联系，小组件的时间也是正常的。从这件事也能看出，苹果的小组件协同并非单纯的屏幕流转，而是带着数据流转到电脑当中，部分组件脱机也可使用。

图源：品玩 ByArsT

从我个人的角度来看，这一功能的意义非常重大，这意味着苹果将手机的一部分功能，比如信息显示、注意事项、待办通知等等都在 Mac 上显示了出来，在另一种程度上提高了两者之间的协同能力。

而这，也反应了苹果与 Android 不同的“协同”思想。

图源：苹果官网

无论是从此前的文档接力、软件互通，再到剪贴板同步、记录同步，再到如今的小组件同步，这其中的中心思想无非是将一个产品的能力放大，再放大。

而这种思想，也可以说是“将专业的事交给专业的设备”。

用户可以将 iOS 设备作为起点，通过 iCloud、蓝牙等方式连接到 iPad，让两者之间实现通信。也可以把手机作为辅助工具，将 Mac 的协同能力最大化。个人来看，这其中的核心思想是：只传输有用的内容。

图源：苹果官网

Android 的多设备协同，虽然看着炫酷，功能也比较繁杂，但从产品设计角度来说，将所有的东西一股脑送到电脑屏幕上，是一种偷懒的方式，因为其中有太多的无用内容了，名义上是工作需要，但实际上它对工作起到的作用微乎其微。

而苹果的这一种方式虽然看似简单，但实际上已经包括了工作协同中所需的绝大部分功能。或许这也是苹果能留住大量用户的根本原因吧。

本文来自微信公众号：不客观实验室 （ID：zhinan617）

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