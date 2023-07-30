美国网友在整一波大活：扑灭自动驾驶的火苗

1921 年 8 月 5 日，世界上第一辆由无线电操控的无人驾驶汽车，在美国试验成功。

它没有名字，却是无人驾驶汽车领域的基石。自此，无人驾驶汽车成为了许多国家及各大汽车厂商重点研究的项目之一。许多人把它奉为出行领域的技术高地，是解放我们双手的关键技术。

（图片来自 Pixabay）

新能源汽车时代，基于大容量动力电池、高算力平台、多传感器、电气化架构等，先进的无人驾驶技术逐步照进生活。

无人驾驶汽车缘起美国，掌握领先技术的也是美国，但“掐灭”无人驾驶火苗的，或许也是美国。

最近的旧金山“怪事横生”，每当夜幕降临，就有看到一群抱着雪糕筒的人，以矫健的箭步形式，冲向那些无人驾驶出租车。关键是他们拦住无人驾驶车之后，只是把雪糕筒放到前方引擎盖上，让无人驾驶车宕机瘫痪后便离开了。

（图片来自 Instagram）

要是无人车上刚好有乘客，估计能气得不轻......

这些人还把自己的行为艺术拍下来，上传到视频平台中供人观赏。虽然小通不知道这有什么好观赏的，但是看样子这群人“参透了”无人驾驶汽车，知道了它们的“命门”在哪里一样。目前尚不清楚这些瘫痪的车辆能否靠远程手动接管开走，总之瘫痪了这件事就很乐。

（图片来自 @abc7newsbayarea）

这就好比人们发现了鸡有一个 Bug，把一条直线放在它面前，它就一动不动一样。

好奇的小通查了一下，事情的起因居然是因为有人偶然发现，把雪糕筒放在引擎盖上就可以让无人车“原地去世”。闲得蛋疼的几个人，将这个“绝杀”无人车的举动拍成视频，并公布到 TikTok、Ins、Twitter 等社交媒体上，很快就有了一批效仿的粉丝。

事实上这一系列有组织的活动，是由 Safe Street Rebel 发起的“Week of Cone（圆锥周）”活动。

这一组织的中文名称是“安全街道反抗组织”，听着有些高大上，实际上也就是一个民间自发组织的团体罢了。小通扒了一下他们的“官方”Twitter，关注人数仅有 6202 人，论影响力可能没那么大，但每次整这么一出还是对道路交通有不小的影响。

他们的信条是：结束汽车的“统治地位”。

（图片来自 Twitter）

好家伙，海外真的是什么民间自发组织都有，并且还可以随意组织各种游行或者活动，因为自身的理念与现实冲突，所以去妨碍他人正常生活的也有。

无人驾驶看似高端，但“情商”实在堪忧

简单去评论 Safe Street Rebel 的做法就是“缺德”，而且这个团体由来已久，他们并不是针对无人驾驶汽车，而是单纯的针对汽车，认为汽车就是这个世界的“万恶根源”。无人驾驶汽车也是汽车的一种，所以也变成了他们的反抗对象。

把雪糕筒放在引擎盖上让无人驾驶车“原地去世”的远离可能很好理解，传感器识别到前方有人或者雪糕筒便会停下，这是内部的决策逻辑之一。懂得机器人的“痛处”，人们自然就会将其拿捏。

（图片来自 @Vehicle Tech Law）

乍一看无人驾驶车都比较委屈，上路本分驾驶却要被反抗人士“整活”，这导致美国的两家无人出租车公司 Waymo 和 Cruise 很头疼。这两家公司虽然可以在美国道路上合法经营，但运营时间、范围都受到了极大的限制，前者还不能够收钱，只能任由用户白嫖。

好消息是，在进一步扩大运营时间和范围后，他们也终于能够名正言顺收钱，扭转长期亏损的局面。

坏消息是，对无人驾驶车有意见的，并非 Safe Street Rebel 这一个组织，当地的交通局、消防局以及群众对这种不太聪明的新物种颇有意见。

原因就是，这些无人驾驶车很有自己的想法，它不会因为警察叔叔篮下而配合调查，也不会因为前方路段拥堵，而选择其它合适的上落客地点。更严重一点的，这些不识相的无人车还会阻挡消防车、救护车的行进，耽误最佳的救援时间。

（图片来自 Twitter）

类似的尴尬事件似乎每天都在美国当地上演，但无人车只是个小孩子，消防车救火、救护车救人、道路拥堵、警察手势指挥什么的，它们根本不懂，因为厂商对他们的要求只不过是安全驾驶，把客人安全地送到目的地罢了。

我们总是站在个人体验的角度上关注无人驾驶，行驶安不安全、驾驶体感是否平顺、决策能力如何、会不会走错路之类的，从来没有想过，它们遇到消防车、救护车会不会主动避让，系统出现延迟时会不会停在路中间影响其他人，遇到交警的手势调度指引，无人驾驶又能否“听话”。

当然，我们暂时不应该对 AI 抱有太高的期望，更不要抱有它能取代人类驾驶的想法，无人驾驶背后仍然需要安全员实时监控车辆的运行状况，并且在适当的时候加以接管。很显然，Waymo 和 Cruise 在接管这块，做得不怎么好。

（图片来自 @Brandon Tidd）

不敢相信，坐拥全球领先技术的美国自动驾驶公司，旗下的产品融入社会时也体现了平时大家无法想象的窘况，不听话、给马路添堵这些，小通认为已经是小事了，如果因此酿成重大交通事故，造成人员伤亡，别说运营了，相信 Waymo 和 Cruise 等自动驾驶公司又该回到“解放前”了。

无人驾驶商用有难度，但火苗不会被熄灭

无人驾驶的火苗会因此被掐灭吗？小通认为这种说法过于偏激。

如果我是 Safe Street Rebel 的成员，无人驾驶关我啥事，我要的是汽车灭亡！

无人驾驶大规模商用后必然会出现各种争议和问题，这正好是无人驾驶技术不成熟，相关规定不够完善，远程安全监管疏漏的原因造成的。多方组织 / 势力的反对，也是对无人驾驶不成熟的警告。

所以说国内对于无人驾驶商用这件事，抱着稳中有进的心态是正确的，如今的无人出租车只是小规模的商用，并且只能在部分路段体验。现阶段来看，小范围试商用很难看出什么问题，不断在商用中找出问题，并完善技术，逐步扩大商用范围，或许才是正确的推进方式。

从出租车司机的角度来说，无人驾驶不完全是他们被取代的理由，他们仍然可以作为无人车的远程安全员继续存在，因为无论是法规还是技术，无人驾驶现在还不能做到完全脱离人类的地步，一旦脱离，对交通秩序是一种隐患。

（图片来自电车通摄制）

同时，作为无人驾驶公司，进一步完善无人驾驶技术以及远程安全员监管制度是首要，同时也应该考虑人类道德层面上的因素，避免别有用心的人利用 Bug 影响无人车的正常工作。

最关键的还是，无人车的普及成本可比人类司机要高得多，一辆的成本动辄四五十万，甚至还有的更高，这样的钱足够网约车公司配一辆舒适的豪华车型，显著提升乘客的体验。未来如果要以正常的形式营收，小通不认为无人车会比普通网约车便宜。

马路已经够堵了，他们反对汽车的做法只能让马路堵上加堵，这跟他们追求的自由的道路理念完全相悖。

在小通看来，目前最好的“无人驾驶”，仍然是你打开网约车 App 随处可叫的网约车。

只能说汽车行业向前进是必定的事实，无人化、智能化也是必由之路，他们的“努力”或许可以让无人驾驶不见天日，但想要撼动汽车产业，我觉得还是洗洗睡吧~

本文来自微信公众号：电车通 （ID：dianchetong233），作者：茶督掌柜

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