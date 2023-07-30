掌机管理软件 AYASpace 2 开放公测：快设小窗、视觉交互升级

IT之家 7 月 30 日消息，AYANEO 掌机宣布，掌机管理软件 AYASpace 2 向所有 AYANEO 玩家开放公测，点此下载。

IT之家从官方了解到，AYASpace 2 重构前端技术选型，使用了兼容性与性能更好的底层框架，不仅可以兼容所有分辨率的 AYANEO 机型，即使外接更高分辨率或者带鱼屏等形态的显示器也能获得完美无拉伸的显示效果。

在视觉上，AYASpace 2 采用全新 UI 界面，可选深色与浅色两种主题色调，全面兼容触控和控制器交互操作。

「快设小窗」全新升级，界面与逻辑架构进行了重做，不仅可以快捷调节 TDP 功耗、风扇转速等性能参数，还能完成所有掌机设置及几乎所有 Windows 系统设置；新增「熄屏下载」功能，掌机在熄屏状态下可继续下载游戏。

AYASpace 2 将小应用功能整合为系统级功能，如智能 TDP 和智能风扇已经融入到性能参数部分，无需额外下载安装。

新版本提供全新「性能场景」模式，拥有四个默认场景模式，每个模式预设不同的 FPS 上限、TDP 上限、风扇策略等参数，通过 LB 键、RB 键或者滑动点击来快捷切换模式。

此外，新版本还带来了全新的 FPS Thunder 游戏覆层工具，显示位置可以随意拖动，支持高度自定义设置。

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