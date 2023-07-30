你有多少年没见过萤火虫了？夏日萤火虫拍摄攻略

很多人可能有十多年都没看见过萤火虫了。

这种在夏天的森林草丛水源处出没的小昆虫自带荧光，往往成群出现，能营造出非常梦幻的场景。

镜头下的萤火虫也十分好看，搭配人像、风光都是不错的选择，因此也受到了很多摄影爱好者的喜爱。

7、8 月份正是萤火虫比较活跃的时期，今天就给大家带来一份拍摄攻略：

1. 拍摄时间

拍萤火虫与拍星空有相似之处，所谓“月明星稀”，月光充足的时候，萤火虫往往不明显，而在月缺及没有其他光源干扰时，拍出来的萤火虫会更明显、更好看。

除了需要注意月光，当天的拍摄时间也需要注意，萤火虫通常在晚上 7-8 点最为活跃，9 点之后数量会明显减少，因此想要拍摄完美的照片需要提前准备，天黑前就可以出发，一方面提前观察场景寻找机位，另一方面不错过精彩时间段。

2. 拍摄地点

国内有萤火虫出没的地方不少，但是保护良好的萤火虫观赏地不多了，在这里给大家分享几个比较适合拍摄的地方：

（1）南京紫金山

国内最适合观测萤火虫的地点之一，不仅有大量的萤火虫，而且植被茂盛，其他景色也很不错。

（2）厦门萤火虫公园

公园人工培育了上万只萤火虫，每年的 6-9 月向 16 岁以下的儿童开放（可有一名监护人陪同），需要预约而且每日限 300 名游客。

（3）沂水萤火虫水洞

水洞内常年恒温 18 度，里面生活着大量的萤火虫，搭配钟乳石等景观十分壮观。

（4）四川天台山

亚洲最大的萤火虫观赏基地，这里的萤火虫种类繁多，并且可观测时间长，4-9 月均可，在山上海拔 800-1400 米都可以找到萤火虫的踪迹。

（5）台湾嘉义阿里山

每年的 4-5 月是最佳观赏季节，萤火虫种类多并且数量大，每年都会吸引大量人前来观赏。

（6）上海岑卜村

这里特有的萤火虫个头大、飞速快，亮度更为明显，很适合观测。

3. 拍摄技巧

（1）相机操作

由于萤火虫的亮度并不是特别明显，因此拍摄萤火虫往往需要使用大光圈、较高的感光度。

为了记录更广阔的画面，我们可以使用广角大光圈镜头，如 24mm f1.4、35mm f1.4 等，这种广角镜头更适合记录流萤产生的轨迹；

50mm、85mm 等镜头更适合用来拍摄萤火虫产生的大光点。

具体操作方面，携带一支三角架是必须的，感光度一般在 400-800 之间比较合适，可以根据现场环境、萤火虫的表现来灵活调整；

快门速度几乎不会影响萤火虫亮度，而是会对场景整体亮度产生影响，也可以进行灵活调整；

可以使用尽可能大的光圈数值。

还要注意对焦问题，因为环境比较暗且大光圈让景深范围偏小，我们可以选择使用手动对焦，可以使用小光源（手机等）照亮进行对焦，萤火虫怕光，因此不要影响到萤火虫和他人的拍摄，最好的方式还是在天黑前到达现场提前寻找机位、规划拍摄并提前进行手动对焦。

（2）构图

拍摄萤火虫，构图和场景非常重要，有了好的场景与萤火虫进行搭配照片才会更好看。

所以再次强调一下提前到达现场的重要性，并且我们可以在拍摄时灵活运用场景中的各种元素，或者自己携带一些有趣的物品进行搭配，也可通过前景、背景等元素让画面更有吸引力。

（3）拍摄角度

萤火虫的飞行高度在 40-150 公分左右，不同的高度不同的角度能拍出不一样的感觉，一般来说搭配草丛等场景在比较低的角度进行拍摄就很不错。

4. 注意点

对于萤火虫，我们在观赏、拍摄的同时应本着爱护的心态，减少人为活动对萤火虫正常活动的干扰。

萤火虫本是一种比较胆小的生物，怕光且容易受人为活动的干扰，因此我们在拍摄时尽可能保持距离，不要使用强光照射、不要大声喧哗，也不要在其栖息地中乱闯乱碰，捕捉等行为更应该杜绝。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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