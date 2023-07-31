消息称苹果 iPhone 15 Pro / Max 系列将采用新设计，更容易维修

IT之家 7 月 31 日消息，彭博社的记者 Mark Gurman 表示，继 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的脚步之后，即将推出的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将采用重新设计的机身，使设备“更容易维修”。

这意味着 iPhone 15 Pro 系列机型将配备可拆卸的后玻璃，通过机身重新设计，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 成为自 2011 年 iPhone 4S 以来首款可从设备正面和背面打开的 iPhone 机型。不过 iPhone 14 Pro 系列机型并没有跟标准版机型一样 ，仍然只能从显示屏一侧打开。

对于没有购买 AppleCare+ 的用户来说，可拆卸的后玻璃可能会大大降低后玻璃破裂的 iPhone 15 Pro 系列机型的维修费用。苹果对背面玻璃损坏的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 收取的保外费用从 169 美元到 199 美元不等，而 iPhone 14 Pro 系列的保外费用为 499 美元到 549 美元。

IT之家注意到，iFixit 的 Kyle Wiens 去年表示，鉴于可修复性的提高，iPhone 14 代表了自 iPhone X 以来“最实质性的 iPhone 设计变革”。这些变化“意义重大，iPhone 已经从内到外重新设计，使其更容易维修。”

苹果预计将于 9 月推出 iPhone 15 系列，Gurman 重申，所有设备都将配备 USB-C 端口和灵动岛，同时他预计 Pro 系列机型将采用钛金属框架、屏幕边框更窄、采用台积电 3nm 工艺制造的更快芯片、可定制的 Action 按键等等。他认为，在某些国家 / 地区新机的价格可能会上涨，至少对于 Pro 系列机型来说是这样。

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