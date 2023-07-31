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OPPO Find N3 折叠屏手机入网工信部，预计下月正式亮相

2023/7/31 7:09:05 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 31 日消息，日前一款型号为 PHN110 的新机在工信部完成入网，证件照暂未公布，预计为 OPPO Find N3 折叠屏手机。

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据数码博主 @数码闲聊站 爆料，OPPO Find N3 将搭载折叠屏上“最强潜望镜”，更有哈苏影像系统加持。与前两代不同的是，OPPO 这款新机采用常规比例的屏幕尺寸，并且提供 16+1TB 超大内存，预计今年 8 月正式发布。

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OPPO Find N 系列折叠屏自上市以来，凭借差异化机身尺寸以及产品定位取得不错的口碑。如果爆料属实，OPPO Find N3 的产品定位、设计风格是否会跟随屏幕尺寸改变，也是值得大家关注的一点。

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▲ OPPO Find N2

据IT之家此前报道，OPPO Find N2 于去年 12 月发布，该产品搭载骁龙 8 + 处理器，配备 7.1 英寸主屏以及 5.54 英寸副屏，两块屏幕均支持 120Hz 刷新率，支持自由悬停。此外，该手机配备了 4520mAh 电池，支持 67W 快充。

影像方面，这款产品搭载“OPPO | 哈苏手机影像系统”，后置 5000 万像素主摄、4800 万像素广角以及 3200 万像素长焦镜头，内外屏均前置 3200 万像素镜头。

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关键词：OPPO Find N3

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