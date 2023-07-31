小米米家 3D 打印机发布：打印、固化二合一，众筹价 1699 元

IT之家 7 月 31 日消息，小米将推一款入门级的米家 3D 打印机，建议零售价 1999 元，众筹价 1699 元，将于 8 月 2 日开启众筹（点此参与众筹）。

从海报可以看到，该 3D 打印机采用简洁的圆润外观，面向新手采用了简化操作，支持打印、固化二合一，出厂即调平，免组装，插电即可用。

该 3D 打印机号称采用 AI 来智能调节参数完成切片，无需手动设置；配有独立料盒仓，支持自动进料 / 退料，像普通打印机那样更换料盒仓即可（打印机附带一盒），缺料暂停后可续打。

此外，米家 3D 打印机配有 Z 轴单线导轨，以及“定制大功率电机”，还搭载定制 LCD 透光屏，照度达 100-110 mw / cm²

模型方面，小米号称该 3D 打印机拥有自有模型库，还支持自行上传模型，以及人脸拍照建模，不过具体精细度如何暂时未知。

小米米家 3D 打印机将在小米有品开启众筹，众筹价 1699 元（点此参与众筹），IT之家附产品参数表。

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