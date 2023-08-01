三星显示计划在手机 OLED 屏上应用低折射 CPL 覆盖层，最早 2025 年商用

IT之家 8 月 1 日消息，据 TheElec，三星 Display 计划在其智能手机 OLED 上应用低折射覆盖层 (CPL)，预计最早于 2025 年实现商业应用。

CPL 形成于阴极顶部，有助于使从发射层发出的光射向显示面板的正面。据IT之家所知，目前 OLED 屏广泛使用的都是高折射率 CPL 面板，优点是可以降低功耗。

简单来说，在这种情况下应用低折射率 CPL 可以减少光损失量，进一步提高显示屏的光学效率。目前，三星显示正在与东进半导体、Lapto 和 Hodogaya 化学公司测试这项新技术。

据称，这项技术可能最先应用于 M15 材料，预计将用于 2025 年的 Galaxy S 系列手机，随后可能会用于 iPhone。

相对的，采用这种低折射率 CPL 覆盖层将延长生产流程并提高成本，所以还需要说服客户（三星电子和苹果）采用这项技术。

三星显示目前最主要的 OLED 面板采用了 M12 材料，已用于 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4、Galaxy S23 系列、Galaxy Z Fold 5 和 Galaxy Z Flip 5，还有苹果去年的 iPhone 14 Pro 系列以及今年晚些时候推出的 iPhone 15 系列。

对于非苹果客户，三星显示已经为他们开发了一系列单独的产品叫做 M13，但三星电子并未选择使用它，业界认为谷歌的折叠屏手机将会第一个采用这种材料的机型。

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