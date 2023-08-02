消息称 OPPO Find N3 手机将配备 1C1A 快充头：100W 功率，兼容 PD / PPS 快充

IT之家 8 月 2 日消息，据 @数码闲聊站 发微博，OPPO 已经有一款新的大功率充电器备案，或将与 OPPO Find N3 同时推出。

IT之家从 CQC 中国质量认证中心查询到，该款充电器型号为 VCBAUACH，配备 USB-C 和 USB-A 接口，单口均支持 100W 快充输出，双口同时输出功率调整为 50W+50W。

细节部分，USB-C 支持 OPPO 私有快充，兼容最高 65W PD 快充，PPS 档位 3.3-21V 3A；充电器除了支持 OPPO 私有快充外，还可为笔记本等设备提供最高 65W PD 快充功率，为部分手机或平板电脑可提供 PPS 快充。

从此前IT之家的报道中可以得知，OPPO Find N3 将搭载折叠屏上“最强潜望镜”，并且不再是“矮胖”折叠机，支持 16+1TB 超大内存；并且已通过 NBTC 认证，型号为 CPH2499。网络上爆料显示，该机将内置 4805mAh 大电池，搭载 5000 万像素 OIS 三摄，其中包括一颗潜望镜头。此外，该机配备 120Hz 高刷新率显示屏，分辨率为 2268×2440p，搭载骁龙 8 Gen2 处理器。

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