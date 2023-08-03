贝尔金推出 BoostCharge Pro 二合一无线充电器，支持苹果 MagSafe 技术

IT之家 8 月 3 日消息，贝尔金今天宣布扩充 BoostCharge Pro 阵容，推出支持 MagSafe 的全新二合一无线充电面板。

新款充电面板售价为 80 美元（IT之家备注：当前约 574 元人民币），为 iPhone 机型最高支持 15W 无线充电；为 AirPods 最高支持 5W 无线充电，但没有为 Apple Watch 提供充电支持。

苹果自推出 iPhone 12 系列以来，除了 iPhone 12 mini 和 iPhone 13 mini 两款机型支持 12W 无线充电外，其它机型均支持 15W 充电。

这款充电面板也可以为其它符合 Qi 标准的设备充电，例如用户可以再给另一台 iPhone 充电。

BoostCharge Pro 二合一无线充电面板共有白色和黑色两种，目前已经在贝尔金官网开售，售价为 80 美元。

IT之家查询贝尔金中国页面，发现产品页已经上架，但并未公布价格。

同时为 iPhone 14/13/12 系列和 AirPods 无线充电

为您的新 iPhone 提供高达 15W 的快速充电

无缝 MagSafe 无线充电体验

在 5W Qi 充电板上为第二个设备充电

平放、现代、紧凑的设计，非常适合旅行

LED 指示灯可让您知道 AirPods 何时正确充电

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