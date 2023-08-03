PayPal 第二季度营收 73 亿美元，同比增长 7%

北京时间 8 月 3 日早间消息，支付服务提供商 PayPal 今日公布了 2023 年第二季度财报。报告显示，PayPal 第二季度净营收为 73 亿美元，与上年同期的 68 亿美元相比增长 7%。净利润为 10.29 亿美元，而上年同期净亏损 3.41 亿美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 12.89 亿美元，而上年同期净利润为 10.79 亿美元。

第二季度财务业绩：

净营收为 73 亿美元，与上年同期的 68 亿美元相比增长 7%。如不计入汇率变动的影响，则同比增长 8%。

运营利润为 11 亿美元，同比增长 48%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），运营利润为 16 亿美元，同比增长 20%。

运营利润率为 15.5%，同比增长 423 个基点。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），运营利润率为 21.4%，同比增长 228 个基点。

净利润为 10.29 亿美元，而上年同期净亏损 3.41 亿美元。

每股摊薄收益 0.92 美元，而上年同期每股摊薄亏损 0.29 美元。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 12.89 亿美元，而上年同期净利润为 10.79 亿美元。

每股摊薄收益 1.16 美元，而上年同期每股摊薄收益 0.93 美元。

第二季度运营业绩：

PayPal 总支付额（TPV）为 3765 亿美元，同比增长 11%。

交易量为 61 亿笔，同比增长 10%。

过去 12 个月每活跃账户的付款交易量为 54.7 笔，同比增长 12%。

活跃账户总数为 4.31 亿，而上年同期为 4.29 亿。

资产负债表和流动性：

截至 2023 年 6 月 30 日，PayPal 现金、现金等价物和投资总额为 144 亿美元。

截至 2023 年 6 月 30 日，PayPal 债务总额为 105 亿美元。

第二季度，PayPal 运营现金流为-2 亿美元，自由现金流为-4 亿美元。

第二季度，PayPal 回购了约 2200 万股普通股，向股东返还了 15 亿美元。

业绩展望：

PayPal 预计，2023 年第三季度：

净营收将达到约 74 亿美元，同比增长约 8%。

每股摊薄收益将达到 0.85 美元至 0.87 美元，而 2022 年第三季度每股摊薄收益为 1.15 美元。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），每股摊薄收益将达到 1.22 美元至 1.24 美元，同比将增长 13% 至 14%，而 2022 年第三季度每股摊薄收益为 1.08 美元。

整个 2023 年：

每股摊薄收益将达到约 3.49 美元，而 2022 年每股摊薄收益为 2.09 美元。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），每股摊薄收益将达到约 4.95 美元，同比将增长约 20%，而 2022 年每股摊薄收益为 4.13 美元。

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