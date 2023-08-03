微软 Win11 Beta Build 22621.2129（KB5029359）更新，新增 Copilot 预览版

IT之家 8 月 3 日消息，微软发布了最新的 Windows 11 预览版，为内测人员带来了多项新功能和改进。

其中，Windows 11 Dev 23516 增加了 HDR 背景支持、语音访问扩展、更多自然语音的屏幕阅读器等功能。Windows 11 Beta 22631.2129（KB5029359）则包含了部分 Dev 版的新功能，同时还向部分内测人员推出了 Windows Copilot 预览版。这是一款人工智能助手，可以根据用户的需求和习惯提供智能建议和服务，这也意味着这项功能有望在今年晚些时候随着 Windows 11 版本 23H2 一起发布。

IT之家附 Windows 11 Beta 版 22631.2129 的主要变化：

Windows Copilot 预览版：这款新的人工智能助手正在向部分 Beta 频道的内测人员推出。

Dev Drive：开发者可以使用这个功能创建一个存储卷（最小 50GB），以提高关键开发工作负载的性能。

语音访问中的纠错命令：内测人员现在可以使用命令来纠正语音访问（Voice Access）误识别的单词。

Windows Hello for Business 无密码体验：IT 管理员可以使用一项新策略来隐藏某些 Windows 身份验证场景中的密码，强制用户使用 Windows Hello for Business 代替密码。

语音访问（Voice Access）扩展到锁屏界面：Voice Access 辅助功能现在可用于登录到电脑和锁屏的其他区域。这将允许用户使用带有数字标签的适配键盘口述其密码或 PIN。

屏幕投射的改进发现性：Windows 11 现在建议预览体验成员在其电脑上执行多任务处理活动时使用投射。“快速设置”中的“投射”浮出控件现在将提供启用该功能的分步说明。

在场感知的改进：新的自适应调光设置现在可在具有支持注意力检测的在场感知传感器的电脑上使用。该功能将在用户移开视线时智能地调暗屏幕，并在回头时将其取消。

系统托盘中新增铃声图标：在系统托盘中，一个新的铃声图标会根据 PC 的重点色彩着色，以提醒用户有新通知到达。

重新设计的任务管理器设置页面：微软重新设计了这个页面，现在遵循 Windows 11 的设计语言。

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