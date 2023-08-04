Backblaze 统计 24 万块硬盘数据：8TB 和 10TB 型号故障率最高

IT之家 8 月 4 日消息，存储业务尽管正逐渐从机械硬盘（HDD）转向固态硬盘（SSD），但在很多应用场景下，HDD 依然是最佳解决方案。

Backblaze 近日统计了其全球数据中心所使用的 245757 块机械硬盘和固态硬盘，4460 块为引导盘，其中 3144 块为 SSD，1316 块为 HDD。

Backblaze 表示截止 2023 年第 2 季度末，在其数据中心监测了 241297 块硬盘。

在撇除 357 块用于测试的硬盘，以及部分样本量为个位数的型号之后，在表格中共统计了 240940 块硬盘，并分为 31 个型号组，提供年度故障率（AFR）数据。

2023 年第二季度，有六款驱动器型号表现完美，但其中三款太少，没有统计意义。

Backblaze 阵容中最老的工作存储硬盘是 4 TB 希捷 ST 4000 DM 000，持续了 105.2 个月（8.8 年）没有故障，但最老的工作硬盘赢家是 500 GB 终身 WDC WD 5000 BPKT 启动硬盘为 122 个月（10.2 年）。

AFR 在第 1 季度为 1. 54%，在第 2 季度上升到 2. 28%。当然，季度 AFR 可能会波动，但它们也可以反映值得进一步研究的趋势。

按照容量来划分，报告显示 8 TB 和 10 TB 型号的故障率最高。

IT之家在此附上报告链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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