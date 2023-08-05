拍照时不会使用前景？今天一次性搞明白前景的应用问题

在摄影中，前景是一个重要且实用的元素。

前景指更靠近镜头的景物，它可以起到塑造画面层次感、立体感，丰富画面内容等作用。

看起来很好理解，不过在拍摄时，还是有很多人会感到一头雾水，不知道该如何应用前景，那么今天就来给大家带来一篇关于摄影前景的分析，一次性搞明白前景的具体应用：

1. 理解前景

在讨论前景时，我们经常会谈到它的好处，但其实前景并不是一个万能的元素，也并不是所有照片都需要有前景。

前景在发挥优势的同时，也有自身的局限性，首先，它实际上也对画面造成了一定的遮挡，如果位置安排的不合理，就会对照片整体形成负面影响；

其次，前景可能会分散注意力，过于刻意、过于显眼的前景，可能会“喧宾夺主”，让观者的注意力分散；

起到“负作用”的前景，画面显得混乱

最后，前景自身应该是有存在意义的，为了添加前景而添加前景就是画蛇添足。

没有明确意义的前景

综上，以上可以总结为一句话：前景的存在就是了让照片主题更明确、整体观感更佳。

2. 案例中看前景的应用

我们接下来结合案例看几张比较出色的前景应用照片，加深对前景应用的认识：

（1）层次感、立体感前景

这张照片的视觉冲击力和立体感在很大程度上就是由前景带来的，并且作为前景的树叶与远处的人物形成了大小对比，这会进一步强化照片的立体感。

如果我们去掉前景，照片的观大打折扣。

（2）引导线前景

在上面这张照片中，前景充当了引导线的角色，让观者随着引导线的延伸将注意力转到主体上，这是前景的一种很普遍很实用的应用方法。

除了引导线之外，利用框架作为前景也能起到一定的引导、强调作用：

（3）内容前景

内容前景不仅仅能丰富画面内容，还可以为照片提供一些“线索”，如在不影响主体表现的同时，利用合理的前景交代故事发生的背景。

前景交代了拍摄的时间、位置、天气等信息

3. 实践

上面的内容不难理解，可能大家都听过很多遍了，但在拍摄中可能还是会出现无从下手的情况，那很有可能是忽略了下面这几个细节问题：

（1）前景是否与照片元素存在冲突？

前景的应用一个很重要的要点是“自然”，也就是有浑然天成的感觉，前景的色彩、形状、光影及自身的含义等应与照片整体契合。

举一个例子，假如我们在室内拍摄一株植物，如果我们用洒水壶、花盆作为前景都会比较合理，因为它们与植物存在联系；

但如果我们用一本毫无相关性的书作为前景，那就会显得有点刻意应用前景的意思，这个前景可能就会与照片主题本身存在冲突，看起来也不会很自然。

但如果书的颜色和植物颜色一致，或者是书上有跟植物相关的内容，那两者之间就能产生联系了，前景也会更加自然。

（2）前景是否喧宾夺主？

前景喧宾夺主主要有两种情况：

一是前景对主体形成了遮挡，并且前景自身没有任何实际意义；

照片下方的植物和栏杆没有实际意义，换个角度绕开无关元素拍摄效果会更好

二是前景有更强的表现力，让人注意不到主体，这是更为常见的情况，比如前景的位置过于显眼、前景过大、前景的色彩过于鲜艳、前景亮而主体过暗等。

前景表现空间过大，且由于近大远小，主体比例偏小表现力不足

很多街头大师的作品能让我们对前景的理解更为深刻，这里再跟大家分享几张照片：

绵延的曲线作为前景，引导视线至远处的人物

玻璃作为前景，为画面增添了一丝朦胧感，玻璃上的水珠提供的天气信息，进一步渲染气氛

玻璃上的人物镜像交代信息的同时让画面富有深意

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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