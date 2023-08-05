圆周率科技：天猫旗舰店拟于 2023 年 9 月 3 日自主终止运营

IT之家 8 月 5 日消息，今日有IT之家网友投稿反馈，圆周率科技天猫旗舰店页面显示“店铺终止经营公告”：本店铺拟于 2023 年 9 月 3 日自主终止运营。

经搜索查证，当前淘宝、天猫平台直接搜索“圆周率旗舰店”已无法找到该店铺。官网显示，该品牌提供官方商城、天猫官方旗舰店两种在线购买渠道。

以旗下产品 PilotPano 为例，虽然官网提供的产品购买链接仍可进入对应商品的天猫页面，但该产品已经处于下架状态。至于另一款产品 Pilot One“全景直播智能终端”，点击购买按钮之后跳出的页面提示 403 错误。

据官网介绍，圆周率科技成立于 2012 年 6 月 28 日，是一家专注于全景影像和数字孪生的高新技术企业，也是中国最早投身嵌入式全景算法研发的团队之一。2017 年，圆周率科技从算法供应商转型研发自主品牌全景硬件和行业解决方案。目前该公司业务涵盖专业级全景相机、3D 数字孪生相机、消费级生活记录相机，并提供包括 5G+8K+VR 全景直播系统、激光雷达扫描系统、车载 360° 环视系统（AVM）、千里眼远程指挥系统等。

IT之家此前曾报道过该公司发布 3D 数字孪生相机的消息，该产品配备 3.1 英寸触摸屏，将全景相机与激光雷达系统集于一体，无需反复组装开机即用，采用模块化电池，最长续航 3 小时，内置 2TB 固态硬盘，与模型软件处理平台搭配使用，可为各类型项目提供整套简单高效的三维激光扫描解决方案。

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