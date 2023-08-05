开 60 年才能回本的太阳能汽车？是真环保，也是智商税

为早日实现碳中和目标，有实力的国家都在研究光伏发电、风力发电、水力发电等清洁能源。正处于环保领域风口浪尖的话题新能源汽车，自然也有意向太阳能方向发展，华为、特斯拉、丰田等行业巨头均在研发汽车太阳能充电技术。

然而，从现在车企的动作来看，许多行业巨头似乎走上了歪路。

汽车需要太阳能充电，但别用错方案

目前汽车太阳能充电主要有两种方案，第一种是在固定地点的建筑物顶部修建光伏发电装置，然后再利用储能装置将电力存储起来，除了可以用于汽车充电，还能并入国家电网，出售电力赚钱。

除了充电站，2015 年特斯拉推出的 Powerwall 也是这种方案。太阳能家庭储能装置不仅仅可以用于汽车充电和日常生活，还可以利用峰谷电价的变化，夜间趁着电价便宜，给电池充电，白天电价高，再把电力卖出去，赚个差价，蔚来汽车甚至推出了汽车夜晚充电、白天卖电方案。

（图源：特斯拉）

这种方案成本虽高，但却有不错的实用价值，也能够真正做到节能减排，但对于新能源车主而言，无论太阳能充电装置部署在充电站还是家里，充电的体验与传统方案都没有什么差别。因此，一些车企设计了另一种方案，那就是汽车自带一块太阳能充电板。

车企为汽车加装太阳能充电装置的初衷在于，一方面可以提升汽车的续航能力，另一方面则可以降低用户的出行成本。至于对碳中和的贡献，只能说聊胜于无。

看上去汽车太阳能充电似乎是个不错的方案，日本汽车巨头丰田推出的新能源汽车 bZ4X 就支持选配太阳能充电装置。前段时间，国内造车新势力 AITO 问界汽车也曝出，将于今年底推出的新车问界 M9 将支持车顶搭载太阳能电池板，每日可提供 20 公里续航。

（图源：广汽丰田）

然而真的详细了解之后就会发现，汽车搭载太阳能充电装置简直是离谱的设计。早在 2013 年，荷兰造车新势力 Lightyear 公司就推出了首款太阳能汽车 Stella，并且于 2019 年推出量产车型 Lightyear 0 的原型车。

该车顶部拥有大约 5㎡的太阳能电池板，理论上峰值功率可达 1.05kW，每日充入的电量可用于行驶 70 公里。日常上下班似乎够了，但该车高达 26.3 万美元的售价，令消费者难以接受，最终只收获了约 150 份订单。

投入量产后两个月，该公司就暂停了 Lightyear 0 的生产，并于 2023 年初推出了迭代车型 Lightyear 2。结果却是，新车推出后仅一个月，这家荷兰造车新势力旗下用于生产汽车的子公司就宣布破产。

一家造车新势力破产很正常，但丰田 bZ4X 的太阳能充电装置却被网友们称作“智商税”，甚至许多网友对于问界 M9 的太阳能充电也不看好，难道说太阳能汽车注定无法实现？

太阳能汽车，别当智商检测器

太阳能汽车与充电并非互斥关系，网友们不看好太阳能汽车，主要原因是太不值了。

以丰田 bZ4X 为例，加装太阳能穹顶的费用为 20000 元，官方宣称每年发电可行驶 1750 公里，平均一天也就不到 5 公里。官方标称该车百公里能耗 11.6kWh，也就是说一年可发电约 203kWh。最近充电站涨价，一度电大约 1.5 元左右，一年可以省钱 304.5 元，大约需要 66 年才能回本。

（图源：广汽丰田）

回本还有一个前提，那就是车辆要尽可能停放在有光线的地方，不能被室内停车场、地下停车场遮挡光线。

虽然国内已经取消车辆强制报废年限，改为 60 万公里强制报废，但就算你很少开车，一年只开 1 万公里，把车开到报废，也回不了本。

或许有人会说，现在汽车太阳能汽车不顶用，技术不断迭代升级，未来也许能够成为主流。小通只想说，期待太阳能汽车不如期待氢能源、核动力汽车。

（图源：pixabay）

我们用数据说话，太阳常数是指与地球处于平均距离时，垂直辐射到地表的能量密度，以功率为单位，大约是 1.3608±0.0005 kW /m²，按照 Lightyear 0 铺设 5㎡太阳能电池板计算，假设完全没有损耗，一小时大约能发 6.8 度电，足够行驶约 50 公里。是不是很美好？但前提是一点没有损耗，而且车子要一直跟着太阳走，毕竟阳光不会总是直射到同一个地方。

目前市面上常见的太阳能电池板的转换效率大多在 15%~25% 之间，虽然有少部分高端产品转换效率可以达到 30% 左右，但想要撑起太阳能汽车还是太难了。

到如今，问界 M9 的太阳能充电装置一天仅能为汽车提供 20 公里续航，虽然比丰田 bZ4X 进步不少，但加装太阳能充电器的成本太高，愿意买的人估计是真的一心为了环保，回本既不是不可能事件。

车企们，别再折腾太阳了

看着科幻片中未来的汽车，小通充满了憧憬，无需充能，可以任意驰骋，甚至能够在城市中飞行。不同科幻作品中，关于未来汽车的动力来源，科幻作品也给出了不同的方案，例如核动力、太阳能，以及《三体》中的微波超远程充电等。

乍一看似乎太阳能似乎是最容易实现的，毕竟光伏发电历史久远，而且现在应用广泛，甚至在小通的农村老家，都收到过创维的屋顶太阳能装置广告。

（图源：pixabay）

至于核动力电池，准确说应该叫同位素电池，目前在航天领域使用较多，但一来成本高昂，二来功率太低，带不动汽车。超远程供电同样存在问题，要知道，目前隔空充电不过能做到十几瓦，就已有不少人担心辐射问题。

虽然只是电磁辐射，但如果应用于功率高达数百瓦的汽车，辐射量会达到很恐怖的数值。然而就算是看上去最容易实现的太阳能汽车，此刻距离我们依然如此遥远，永恒能源也许是遥不可及的梦。

或许未来人类会开发出各种新型能源，让人类摆脱电力、化石燃料的困扰，让更具使用价值的小型飞行器成为现实，只是那一天可能很久之后才会到来，我们还有机会看到吗？

封面图源：pixabay

本文来自微信公众号：电车通 （ID：dianchetong233），作者：失魂引

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