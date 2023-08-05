照片的氛围感是什么？如何塑造照片的氛围感？

在我们拍摄或者分析一张照片时，经常会用到一个词，那就是“氛围感”。

简单地理解，氛围感就是照片带给我们的一种身临其境的感受，其中不仅包含了拍摄场景的特征，还有作者自身的情绪，照片强烈的氛围感往往会感染观者。

那么照片的氛围感具体表现在什么地方呢？我们在拍摄及后期调整中又该如何表现氛围感？

我们从这几个角度来分析一下：

1. 照片的色彩

色彩本身就含有一定的情感特点和特殊含义，如红色可以代表热情、喜悦，也可以代表血腥、恐怖；绿色可以代表自然、宁静，也可以代表阴森。

通过色彩渲染氛围是前期拍摄和后期调色经常用到的手段，如我们想要拍摄一组浪漫柔和的照片，通常就会选择在傍晚时段拍摄，这时光线柔和，天空和地面会有一种蓝色、粉色的感觉，这些色彩就会很直观地给人浪漫、柔和的感受；

而如果场景不符合这些特征，我们就可以有针对性地进行后期调整，如暖色向橙色、粉色靠近，冷色向青蓝色靠近，让环境呈现出柔和的感觉。

了解各种色彩的特点与含义，并在拍摄及后期时合理地使用，能够帮助我们更好地表现照片氛围感。

2. 光影

照片的光影也能表现氛围感，这主要是通过影调和影调跨度来实现的。

这又回到了我们之前讨论过的影调内容，如果对影调还不熟悉的话可以看这篇：

想要对摄影有更深的理解，一定要知道“十大影调”

（1）低、中、高调

影调有低调、中调、高调之分，低调照片整体偏暗，这会给人一种消极的感受，如压抑、黑暗等，适合表现一种负面情绪；

中调照片整体亮度中等，也就是我们通常拍摄的“正常曝光”照片，适合直观地表现真实场景；

高调照片整体偏亮，曝光充足，这会给人一种积极的感觉，如很晴朗的天气。

（2）短、中、长调

短、中、长调指的是影调的跨度，短调指影调的跨度短，表现在照片上就是对比性弱，亮度很均匀，这种影调的明暗对比度很小，会给人一种柔和、悠闲、惬意的感觉；

中调指影调的跨度适中，我们通常拍摄的多数照片都比较接近这种影调，有比较大的后期调整空间；

长调指的是影调的跨度很大，覆盖了从低调到高调的全部，也就是照片的明暗对比度很强，这种影调有比较强的视觉冲击力和情绪感染力，适合表现比较强烈的情绪。

3. 虚实对比

虚实也适合用来表现氛围感，最直观的表现就是很多人拍人像时喜欢使用大光圈镜头和长焦镜头，因为它们能让背景虚化的很明显或者突出空气切割感，从而通过虚实对比来表现特殊的质感。

清晰、锐利的成像会给人棱角分明、硬朗的感觉；

而模糊的质感也能带来朦胧的感受，两者各有各的特点。

4. 构图

不同的构图会突出不同的元素，进而形成不同的氛围，这就是位置产生的影响，如果我们想要在照片中强化氛围感，一方面可以给氛围感元素更大的展示空间，另一方面可以将这些重要的氛围感元素放在重要的位置上；

强化环境、弱化人物（明暗、大小对比等）很适合塑造情绪和氛围

此外，前景和背景的安排也会影响照片的氛围感塑造，特别是在街头摄影时，如果我们想要表现某种氛围，又不想其影响照片主体的表现，我们就可以在前景或背景中安排一些氛围感元素：

行人、落日、街道形成了很强的街头氛围感

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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