回顾上半年，纯电动汽车市场发生了哪些变化

“拷问数据到一定程度，它会坦白一切。”

新制度经济学鼻祖，美国芝加哥大学教授，诺贝尔经济学奖获得者罗纳德・哈里・科斯曾经说过上面这句话。

这位著名的经济学家用一生告诉我们数据的重要性，而数据之所以如此重要，是因为数据背后隐藏着我们需要的信息。

可以说，几乎所有重要的行业信息，都是围绕着数据所产生，并且根据数据的变化而变化。作为一家企业来说，绝对不能只有行业信息，而没有数据，否则就会进入一种跟风的状态，难以走在行业前列，只会永远慢人一步，跟在友商后面“吃冷饭”。

这就引申出必须具备数据分析的能力，如果一个企业不懂得数据分析，那么他就会进入一种闭门造车的状态，逐渐与市场脱节。对于风云变幻的汽车市场来说，当然也离不开数据的分析与总结。

现在正值 7 月，2023 年已经过半，上半年汽车市场的各种数据变化，也会是企业对市场风向的最佳判断依据。毕竟现在的汽车市场节奏越来越快，也更加复杂，更加难以捉摸，谁能洞察市场风向，谁就能在接下来的竞争中把握先机。

而就在前几天，我们在《事实、现实与共识：用数据透视上半年汽车市场》这篇推送中重点分析了新能源汽车中的插混市场。那么今天，我们就再次通过数据，分析一下 2023 年上半年的纯电动汽车市场中，有哪些可以窥见的“趋势”。

纯电动车卖得好吗？

现如今的汽车市场，正处于动力切换的关键节点，传统燃油车不再是一家独大，插混车（含增程车）、纯电动车都在蚕食传统燃油车的市场。尽管现如今插混车风头正盛，各大车企也纷纷布局，但全面电动化仍然是我们的终极目标。

那么在 2023 年上半年的整体销量结构中，纯电动车贡献了多少销量，与此前相比又产生了哪些变化呢？

根据乘联会最新发布的数据来看，2023 年上半年我国乘用车中，纯电动、插混车、混合动力车，以及燃油车的销量合计为 1107 万辆。其中，纯电动汽车为 252 万辆，占整体市场的 22.8%。

而 6 月的纯电动车销量为 53 万辆，相比 5 月销量增长了 5 万辆，在 4-6 月中处于连续上涨态势，整体表现向好。

而在贡献度方面，尽管纯电动汽车 4-6 月的销量持续上涨，但在整体市场中的贡献度却有所下降，2023 年 4 月时，纯电动汽车的贡献度达 24.5%，到了 6 月份，仅为 23.6%。反观插混车的贡献度却处于持续上升状态，在 6 月时已经达到 10.4%，在上半年的累计销量达 102 万辆。

这说明，插混车依然是当下新能源市场的热门车型，增速已经超过了纯电动汽车。从乘联会发布的 2023 年 6 月全国乘用车市场分析中也可以印证此点。

如图可见，在 2023 年 6 月，插混车的增速为同比增长 95.7%，几乎达到翻倍增长，环比增长 20.1%，增长较大。而电动汽车的增速为同比增长 17%，环比增长 9%，相比之下难免有些后劲不足。

其主要得益于，由于技术革新，插混车的优势更加明显，各大车企都在布局，如比亚迪的 DM-i 技术、长城的柠檬混动 DHT 技术、吉利的雷神电混 8848 技术、长安的蓝鲸 iDD 混动技术等等。而到了 2023 年，有更多的厂商选择押注布局插混路线，对市场增长起到了较大作用，如长城的枭龙系列，零跑的增程系列，吉利的银河系列，以及比亚迪、理想的大卖等等。

由此可见，纯电动车虽然依旧是新能源市场的一哥，且增速较为可观，但插混车却逐渐摆脱刻板印象，成为新能源市场上增速最快的热门品类。

纯电动市场销量架构如何？

纯电动汽车是当下新能源市场的一哥，并且销量仍处于持续上涨中，那么纯电动汽车的销量架构是怎样的？或者说，消费者更中意哪个价位的纯电车型呢？

根据乘联会发布的数据显示，2023 年上半年纯电动汽车的销量占整体汽车市场销量的 22.8%。而各个价格区间的产品销量也呈现截然不同的态势。

我们可以看出，20 万-30 万元的纯电动汽车与 10 万元-15 万元的纯电动汽车是占比最高的，分别为 29% 与 26.2%。

主要是因为随着纯电动汽车的发展，成本逐渐下降，加上车企内卷所至，在 10 万-15 万元价格区间车型越来越多，导致市场占比暴涨，从去年的 19.2% 提升至 26.2%，另一方面，10 万-15 万元的电动汽车是网约车的主力，因此网约车市场的增长也对该价格区间车型的销量取到一定作用。

另一个差距较大的点就是 5 万以下的纯电车型，2021 年时占整体电动车市场的 20.2%，到了 2022 年下降至 16.8%，而在 2023 年 6 月仅为 6.9%。主要原因是这个价格区间过于内卷，车企难以凭借此价格区间的车型盈利，因此较少进入此市场。

最后值得一提的就是 30 万-40 万元以上的价格区间，可以看出，30 万-40 万元的价格区间，销量占比处于上升状态，占整体纯电动车市场的 7.7%，而 40 万元以上的市场区间，却连续数年几乎没有变化。

这从侧面说明了，目前的纯电动车还并不成熟，并未做出像燃油车一样的集中于 40 万元以上区间的高端产品。

销量 TOP10 中有几款电动汽车？

看完了销量变化与内部价格结构变化，我们再来看看在 2023 年上半年的整体市场中，销量排名前十的车型中有几个纯电动汽车。

根据乘联会发布的销量数据来看，2023 年上半年单车销量 TOP10 中，共有 4 款纯电动车型，分别是排名第一的特斯拉 Model Y，排名第三的比亚迪海豚，排名第七的比亚迪元 PLUS，以及排名第 8 的五菱宏光 MINI EV 车型。

其中特斯拉 Model Y 的销量一骑绝尘，突破 20 万大关，成为市场唯一一款半年销量突破 20 万辆的车型。

新能源车型共有 6 款，除了上段提到的 4 款纯电动车型，还要加上比亚迪宋 PLUS DM-i 与比亚迪秦 DM-i 车型。也就是说，销量前十的车型中共有 4 款比亚迪的车型，插混车型与电动车型齐头并进，令无数车企欣羡。

而燃油车型共有四款，分别是排名第二的日产轩逸，排名第四的上汽大众朗逸，排名第九的速腾，以及排名第十的长安 CS75 PLUS 车型。其中仅有长安 CS75 PLUS 一款自主车型，其余均为合资车型。

由此可见，特斯拉仍然是纯电动汽车时代的王者，也是自主车企亟需超越的目标，而 4 款燃油车的入选，也说明了在很长一段时间内燃油车仍将占据市场主流的位置，并且主要以合资车企的燃油车型为主，自主品牌仍需努力。

凡是过往，皆为序章。过去的市场变化给我们提供了宝贵的经验，也带来了很多反思，但汽车电动化大战仍在继续，随着各大品牌发力，相信接下来市场会给我们带来更多惊喜。

本文来自微信公众号：汽车通讯社 （ID：automobile-news），作者：程煜

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