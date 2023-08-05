银河系最近一次重大碰撞

在茫茫宇宙中，天体之间的碰撞时有发生，包括星系这样的庞然大物也是一样，可以说我们的银河系就是在这样一次次的碰撞中成长起来的。每一次的碰撞都会在星系身上留下或多或少的痕迹，甚至有些重大碰撞留下的痕迹至今仍然有迹可循。

上回说到，我们银河系的盘面外边缘并不是平整的，而是向上或向下卷起的翘曲结构。后来经过对盖亚望远镜的数据分析，天文学家认为这种翘曲结构可能源自一个银河系的卫星星系（人马座矮星系）与银河系的碰撞。

除了盘面上留有碰撞痕迹外，天文学家发现在银河系盘面更外层的星系晕似乎也保留着某次大碰撞的痕迹。

星系晕是星系向外围扩展出的大致呈球形的部分，类似鸡蛋的蛋清，它包裹着内部由星系盘构成的“蛋黄”。除了暗物质晕和星际间的气体外，星系晕主要是由散落在银盘外的恒星组成的恒星晕。

恒星晕中的恒星虽然整体占据空间很大，但是它们的分布极其分散稀疏，总质量并不大，大概只占银河系恒星总质量的 1%。它们主要由包含球状星团在内的那些低金属含量的恒星组成。

几十年来天文学家一直认为银河系的恒星晕应该是比较规整的球形，但是最近两年科学家发现，这个恒星晕可能并不像我们想象的那么圆，而是个类似橄榄球一样的椭球体。

因为分析的是恒星分布情况，所以盖亚望远镜的数据必不可少。除此之外，研究人员还用到了一项名为 H3 的高分辨率地面调查数据。

通过这两组数据，研究人员构建了一个包裹着银河系的巨大椭球体。虽然恒星晕是基于恒星绘制的，但从理论上来说，包括暗物质晕在内的整个星系晕应该也都是椭球形的。

之前说过，暗物质它就像是骨骼，构成了宇宙中物质分布的大体框架，普通物质则像是血肉，附着在骨骼框架上。所以通常情况下，通过普通物质呈现出的外形就能大致推断出周围暗物质的整体分布情况。

根据构建出的恒星晕模型，研究人员推断：导致银河系星系晕呈椭球形的原因，可能和远古时期的一次星系大碰撞有关。

故事要从 100 亿年前讲起…… 大约大爆炸后三四十亿年，

当时的宇宙就像群雄纷争的战国时期，星系间“弱肉强食”的场面随处可见。此时的银河系由于远离本超星系团（室女座超星系团）的主战场室女座星系团，位于较为偏远的郊区一带，因此偏安一隅。

虽然参加不了“团战”，偶尔“打个野”还是可以的。

某天，一个名为“盖亚-香肠（Gaia Sausage）”的年轻星系前来挑战。

没错，天文学家起名就是这么随意。这里“盖亚”当然指的就是发现它的盖亚望远镜；“香肠”是因为通过盖亚数据绘制图案时它看起来有点像香肠，于是“盖亚-香肠”便由此得名。

这个年轻人虽然不及银河系魁梧，但体量上并不悬殊。而且这次它似乎是有备而来，说话间趁银河系不注意从逆行轨道切入偷袭。虽然银河系一个大意没有闪，但“在绝对力量面前，任何技巧都形同虚设”。

很快，盖亚-香肠便献出了“一血”：它外围的星团在银河系强大的潮汐力作用下被从身体中剥离。只见银河系手起刀落，盖亚-香肠整个星系被瞬间劈开，内部的恒星如同鲜血般喷涌而出。顿时，热血洒满了银河系全身，整个星系都笼罩在散落的恒星光晕之中。

这次交锋盖亚-香肠为银河系贡献了至少 8 个球状星团，以及 50 亿太阳质量的恒星。同时银河系还缴获了对方的气体和暗物质，这些共同构成了后来银盘外围椭球形的星系晕。

从此盖亚-香肠便像希腊神话中的恩克拉多斯一样埋葬在银河系中，而“盖亚-香肠”这个名字也被后人改叫为“盖亚-香肠-恩克拉多斯”，简称“GSE 星系”。

经此一战，之后除了一些虾兵蟹将，银河系再也没有遇到过像样的对手。于是在本星系群中，银河系雄霸一方，方圆一百多万光年内，包含大小麦哲伦星系在内的至少 30 来个矮星系都已俯首称臣。

虽然后来大小麦哲伦星系也向银河系发起过挑战，但终究敌不过银河系的潮汐力。在扭打的过程中，它们都已被银河系撕扯变形。时至今日，虽然输赢未定，但从如今麦哲伦星系的不规则外形以及数光年的星流可以看出，这场较量的结果似乎胜负已分。

然而在方圆 1000 万光年内的本星系群中，银河系并不是这里唯一的霸主。就在距离银河系 200 多万光年的地方，一个体量比银河系还大的家伙一直在虎视眈眈地望着我们。而此刻，它已经在以每秒上百公里的速度向我们冲来，没错，它正是著名的仙女座星系（M31）。

相比于银河系，仙女座星系更是身经百战。它周围的矮星系都已经被它收拾得差不多了，如今只剩下了十几个。

甚至于 50 亿年前，曾在本星系群排行老三的 M32 星系前身还与其一决高下。不过在经历了长达 30 亿年的持久战后，最终 M32 被仙女座星系斩于马下，只剩下了核心部分成为了如今的 M32 矮星系。

干掉了老三，下个目标就轮到了排行老二的银河系。

不过霸主之位的争夺战至少是 40 亿年后的事了，在这之前银河系可能会先拿仙女座星系的小弟练练手，比如仙女座星系的卫星星系 —— 三角座星系（M33）。

虽然被视为卫星星系，但三角座星系也不容小觑。凭它的实力，目前已稳居本星系群的第三把交椅。

不过在最后的巅峰之战到来时，由于仙女座星系的加入，银河系、仙女座星系、三角座星系，三者构成了不稳定的三体运动关系。在这种情况下，三角座星系可能会被直接甩出本星系群，不再参与厮杀。

如此一来，将来夺取霸主之位的会是实力强劲、雄霸一方的银河系，还是体量更大、身经百战的仙女座星系呢？

作为势均力敌的两个旋涡状星系，将来的结果可能并不是谁输谁赢。很可能在大战几十亿年后，这两个星系会慢慢融合在一起成为一个全新形态的新星系 —— 椭圆星系。你可以说它们两败俱伤，也可以说它俩冰释前嫌，总之，它俩合二为一后的“银河仙女星系”将会成为本星系群未来的真正霸主。

本文来自微信公众号：Linvo 说宇宙 （ID：linvo001），作者：Linvo

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