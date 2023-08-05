拍摄人像无从下手？先试试这几个艺术感小技巧

很多人在拍摄人像照片时，相机操作、寻找拍摄角度等方面都没问题，但最终得到的照片总是感觉差点意思，显得普通，缺少艺术感。

除了最基本的操作外，想要人像照片更有艺术感，我们可以适当地应用一些小技巧，提升照片的观感。

今天就来给大家介绍几种增添人像照片艺术感的方法：

1. 逆光拍摄

逆光能增强照片整体的氛围感，特别是傍晚、清晨的自然光线，能提供温暖、柔和的感觉。

对比顺光，逆光能给人更强的视觉冲击力；

在柔和的光线中，人物的边缘被打亮，头发也会呈现出暖色，适合体现温暖、舒适、自由的感觉；

逆光环境下也很适合拍摄人物剪影，虽然不露脸，但也能表现出美感。

2. 利用前景

在拍摄人物时，除了人物自身的表现外，很重要的一点就是氛围，前景就是很适合强化氛围的元素。

前景能起到一定的遮挡作用，让人物有一种“犹抱琵琶半遮面”的感觉，如果人物、场景表现效果欠佳，我们也可以利用前景进行遮挡；

除了进行遮挡外，前景还可以进行装饰，如在公园、森林里拍摄时，利用树叶、花草等作为前景既能丰富画面、增强场景表现力，还能让画面显得自然、有趣；

如果拍腻了普通人像照片，可以尝试一下模糊、朦胧质感人像，而玻璃等透明、半透明物品就很适合作为前景道具，利用不同的灯光效果，就能拍出奇妙有趣的人像照片。

3. 拍摄人物局部

想象一下，假如你面对一组人物照片，每一张都是脸部特写，恐怕模特再好看也会觉得腻吧。

我们在拍摄人像时，除了脸，还有很多值得关注的元素，如人物的手、肢体动作等，细节部分的展现能让照片显得详略有当，还能让人物得到更为立体、全面的表现。

人物的侧脸、手、背影等都是适合拍摄的对象，也都很是表现艺术感。

4. 照片展示

想让人像照片更有艺术感，学会合理的展示技巧也是重要的一步。

就单张照片而言，我们可以选择为照片添加边框，这样看起来更有仪式感；

如果是多张照片，我们可以试着建立照片之间的联系，如统一的构图、统一的拍摄角度、统一的色调等，这样会显得很有逻辑感，也很整齐；

同时，照片最好要有自身的个性，如在一组照片中，特写、半身、全身、风景人像等配合起来，既详略有当，又不会显得刻意，还很有美感。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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