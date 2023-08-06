苹果正招聘更多人才，让生成式 AI 能在 iPhone 上本地运行

8 月 6 日消息，今年以来，生成式人工智能的热潮席卷整个科技行业。招聘信息显示，苹果正在扩充生成式人工智能方面的专业人才队伍，并计划将成果应用于 iPhone 和 iPad 等产品，不断提升生成式人工智能在移动设备本地运行的效果。

据悉，苹果正在为加州、西雅图、巴黎等全世界各地办公室招聘几十个岗位，主要工作内容是从事大语言模型研究，根据用户的简单提示生成文本、图像或代码。

苹果上述所有招聘信息都是在今年 4 月份到 7 月份之间发布的，表明苹果正在进行“规模宏大的长期研究项目，有望影响苹果和相关产品未来”。

苹果旗下的机器智能、神经设计等多个团队都在招募研究人员和工程师，从事的工作内容有巴黎实验室的大语言模型基础性研究，还有压缩现有语言模型，让其能够在移动设备而非云端高效运行。

虽然微软支持的 OpenAI 和谷歌等竞争对手已经抢先发布聊天机器人和生产力助理等生成式人工智能产品，但苹果发布的招聘信息表明，公司正在加大力度，将大语言模型等高端技术专门应用于移动设备。

对于苹果的竞争对手来说，这仍然是技术层面尚未解决的艰巨挑战，但对销售设备和相关服务方面的苹果核心业务至关重要。

在周四举行的财报电话会议上，苹果首席执行官蒂姆・库克 (Tim Cook) 称人工智能和机器学习是“核心基础技术，我们所制造的每一款产品几乎都不可或缺”。今年第二季度苹果研发支出比去年同期高出 31 亿美元，库克将部分归因于公司在生成式人工智能方面的投入，称苹果还将在未来几个月“投入大量资金”。

苹果设备也有自动修正照片或自动生成动画等人工智能技术。但到目前为止，公司在谈论使用机器学习技术来增强现有设备功能方面一直非常谨慎。

经常与大型科技公司合作的独立研究员兼网络安全顾问卢卡什・奥列尼克 (Lukasz Olejnik) 表示，“他们的短期目标是将生成式人工智能与现有产品整合起来，实现立竿见影的效果和用途。”

在手机本地运行人工智能软件的好处是不需要联网或将数据发送到云端，这样应用程序就可以运行得更快，处理用户数据也更安全。奥列尼克说，在移动设备上运行人工智能将“具有更好的隐私保护特性”。

例如苹果有一则招聘信息称，公司正在寻找一名高级软件工程师，“在苹果设备上的推理引擎中实现压缩和加速大语言模型的功能”，指的就是在移动设备本地而非网络上运行人工智能技术。

7 月 28 日苹果发布的另一则招聘信息称，公司希望“把最先进的基础模型带到口袋里的手机上，用保护隐私的方式实现新一代基于机器学习的功能体验”。

隐私已成为苹果营销策略的重要组成部分，因为公司一直试图将自己与谷歌和 Facebook 等竞争对手区分开来。苹果数字助手 Siri 已经提供了基于设备本地化的语音识别功能，苹果称这是解决“不必要录音”引发隐私问题的一种方式。

苹果招聘的另一些岗位则专注于增强人工智能软件的多媒体处理能力。其中一条招聘信息称，为“动作识别和多轮交互”自动生成“图像或视频内容……”

一位最近刚刚从一家大型科技公司离职的法国人工智能企业家表示，苹果正在巴黎当地吸纳更多的人工智能人才，招聘力度比其他大型科技公司更大。知情人士说，苹果目前在巴黎设有一个小型实验室，最近从 Facebook 的母公司 Meta 挖来了不少研究人员，还有进一步扩充团队的计划。

据两名知情人士透露，2020 年，苹果斥资近 2 亿美元收购了总部位于西雅图的人工智能初创公司 Xnor，击败了微软、亚马逊和英特尔等其他大公司提出的收购要约。据悉，Xnor 的主业就是研究如何在移动设备上运行复杂的机器学习模型。

上个月有报道称，去年年底苹果开始测试类似于 ChatGPT 的人工智能工具。

苹果拒绝就招聘计划置评。

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